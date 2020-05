Centrum Biznesowe Shell zwiększa zatrudnienie

Krakowskie centrum biznesowe koncernu energetycznego Shell, mimo pandemii koronawirusa, rekrutuje pracowników. Od początku roku zatrudniono ok. 250 osób, w następnych miesiącach planowane są dalsze przyjęcia.

Shell Business Operations Kraków jest jednym z pięciu typu ośrodków Shella na świecie. Krakowski zespół tworzy ponad 4,1 tys. pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie i wspieranie globalnych operacji firmy w 11 linach biznesowych dotyczących m.in. finansów, podatków, księgowości, zaopatrzenia, zakupów, HR czy obsługi klienta.

Jak poinformowała PAP Agnieszka Pocztowska, dyrektor generalna Shell Business Operations Kraków, wszystkie założone projekty rekrutacyjne na ten rok się toczą, choć ze względów bezpieczeństwa od połowy marca firma rekrutuje wyłącznie w modelu w pełni zdalnym.

"Od początku roku do maja zatrudniliśmy około 250 osób, z czego blisko 100 to są nowe miejsca pracy. Oczywiście, tak jak i reszta dziedzin naszego biznesu, rekrutacja przeszła do świata wirtualnego, tzn. prowadzimy rozmowy przy wykorzystaniu telekonferencji, także przyjęcie do pracy odbywa się w większości przypadków zdalnie. Jedynym punktem styczności pracownika z biurem jest fizyczny odbiór komputera, a cała reszta przeprowadzana jest zdalnie" - wyjaśniła.

Według niej centrum jest w trakcie weryfikowania z liniami biznesowymi planów zatrudnieniowych na drugą połowę tego roku, ale - zgodnie z założeniami - przyrost liczby pracowników powinien następować w podobnym tempie, jak do tej pory.

"Sytuacja w krakowskim centrum jest stabilna, myślę że Kraków udowodnił swoją efektywność w tej tak bardzo nietypowej sytuacji. To ugruntowuje rolę tego miejsca w globalnej strukturze koncernu, w którym nadal będziemy istotnym wsparciem dla globalnych procesów i biznesu" - zaznaczyła Pocztowska.

Wśród nowych specjalizacji, Shell jako jedyny w sektorze globalnych usług, rozwija w Polsce międzynarodową praktykę analizy danych eksploracyjnych. Zespół zatrudnia między innymi geofizyków, petrofizyków oraz inżynierów z zakresu zarządzania planami naprawczymi urządzeń i obiektów wydobywczych zlokalizowanych w USA, Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie. Zespół liczy obecnie 37 osób. W tym roku rozwijany jest również m.in. dział zajmujący się w skali globalnej komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną koncernu, a także marketingiem.

W związku z pandemią COVID-19 - wskazała Pocztowska - od połowy marca ponad 95 proc. kadry Shell w Krakowie pracuje zdalnie. Pracownicy zostali wyposażeni w sprzęt IT, otrzymali także, w uzasadnionych przypadkach, możliwość dostarczenia do domu innych elementów sprzętu biurowego. Biura pozostają otwarte dla niewielkiej grupy pracowników.

Według przekazanych dodatkowo informacji Shell w ramach wsparcia personelu medycznego w walce z COVID-19 przekazał specjalistyczne maski filtrujące jednostkom pogotowia w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, Wrocławiu, Szczecinie oraz Wojewódzkiemu Szpitalowi w Kaliszu. Ponadto firma włączyła się do akcji "Darmowa kawa dla wszystkich służb", w ramach której pracownicy pogotowia, straży pożarnej, policji, wojska, straży miejskiej i straży granicznej otrzymali na stacjach Shell darmowe ciepłe napoje. Wydano ponad 40 tys. darmowych napojów.