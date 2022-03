Coraz więcej Ukraińców w Polsce

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2 080 978 osób - poinformowała w niedzielę rano Straż Graniczna. W sobotę funkcjonariusze odprawili 40,1 tys. podróżnych, a w niedzielę do godziny 7 rano - 6,9 tys.

"Od 24.02 do Polski wjechało z Ukrainy 2 080 978 osób" - napisała na Twitterze Straż Graniczna. "Wczoraj tj.19.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 40,1 tys. podróżnych - to spadek o 23 procent w porównaniu z dniem wcześniejszym (52,3 tys.). Dzisiaj do godz. 7 rano 6,9 tys. - spadek o 7,6 procent" - dodała.

Jak przekazała, od 24 lutego w przeciwnym kierunku - z Polski do Ukrainy wyjechało 253 tys. osób.

Niedziela jest 25. dniem agresji Rosji na Ukrainę.



Do Polski najczęściej uciekają kobiety, kobiety z dziećmi. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainie zginęło 115 dzieci, a ponad 140 zostało rannych.



"Z powodu regularnych bombardowań i ostrzałów obiektów infrastruktury cywilnej przez siły zbrojne FR zostało uszkodzonych 489 placówek oświatowych. Spośród nich 69 jest całkowicie zrujnowanych" - oświadczyła ukraińska Prokuratura Generalna.



Dodała, że dane te nie są ostateczne, bo nie można dotrzeć do miejsc, gdzie trwają aktywne działania wojenne i skontrolować tam sytuacji.



W niedzielę nad ranem we Lwowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Syreny alarmowe zostały włączone o 5.28 lokalnego czasu. Ostrzeżenia rozległy się też między innymi w Sumach, Kijowie i obwodzie odeskim.



W całej Polsce urzędy przyznają Ukraińcom numery PESEL, by mogli korzystać z podstawowych usług, które oferuje polskie państwo. Np. na Stadionie Narodowym w otworzonym w sobotę, 19 marca, specjalnym punkcie nadawania numerów PESEL nadano ich 1,2 tys. Wielu uchodźców nie dostało się jednak do okienka. W niedzielę ma być inaczej: wpuszczeni zostaną tylko ci, których nie udało się obsłużyć w sobotę. Kolejka po PESEL rośnie także w Łodzi.

