Zarząd CD Projekt, jednego z największych w Polsce producentów gier, zapowiedział zwolnienie blisko 100 pracowników (ok. 9 proc.). Szacowana wartość rezerwy na koszty związane z rozwiązaniem umów z personelem, w tym koszty odpraw, to ok. 4,5 mln zł.

Zwolnienia w CD Projekt mają objąć zespoły produkcyjne, wydawnicze, jak i back-office. Zakończenie procesu planowane jest na pierwszy kwartał 2024 r.

Szacowana wartość rezerwy na koszty związane z rozwiązaniem umów z personelem, w tym koszty odpraw, to ok. 4,5 mln zł. Obciąży ona wynik finansowy grupy CD Projekt w trzecim kwartale 2023 r.

Zysk netto CD Projekt w pierwszym kwartale 2023 r. wyniósł 69,6 mln zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2022 r. był na poziomie 68,9 mln zł.

Zarząd CD Projekt poinformował o podjęciu decyzji w sprawie dostosowywania skali i struktury zespołu spółki do jej potrzeb operacyjnych oraz planów projektowo-wydawniczych.

- W wyniku podjętej decyzji zostanie przeprowadzona redukcja zatrudnienia, która obejmie ok. 9 proc. personelu w studio CD Projekt Red, w tym m.in. zespoły produkcyjne, wydawnicze, jak i back-office. Zakończenie procesu planowane jest na pierwszy kwartał 2024 r. - podała spółka.

Zwolnienia pracowników to efekt trwającej transformacji spółki

Jak dodano, podjęta decyzja związana jest z trwającą transformacją, w ramach której studio CD Projekt Red m.in. wdrożyło metodę Agile, usprawnia metody produkcji oraz optymalizuje organizację pracy.

- Zmiana podejścia i dążenie do budowania efektywniejszych zespołów projektowych jest kontynuacją trwających procesów transformacyjnych, które spółka uznaje za kluczowe dla tworzenia wysokiej jakości gier, wydawanych na czas i tworzonych bez obciążających i nadmiernych nadgodzin - podano w komunikacie spółki.

Prezes CD Projekt komentuje zwolnienia: potrzeba większej zwinności efektywności

Do sprawy odniósł się także w oświadczeniu Adam Kiciński, prezes CD Projekt.

- Ci z Państwa, którzy są zaznajomieni z naszą strategią, wiedzą, jak wiele się dzieje w CD Projekt Red. Polaris (Wiedźmin), Orion (Cyberpunk) czy Hadar (nowa franczyza) to tylko niektóre z projektów, które w przyszłości rozwiną portfolio naszego studia. Istotną częścią naszej strategii jest zachodzący aktualnie proces transformacji prowadzący do głębokich, wewnętrznych zmian, który to uważamy za klucz do tworzenia wysokiej jakości gier bez opóźnień i crunchu. Po wdrożeniu metodologii Agile i zmianach w filozofii prowadzenia projektów, przyszedł czas na udoskonalenie sposobu, w jaki zorganizowane są nasze zespoły - napisał Adam Kiciński.

- By sprostać własnym wymaganiom i ambicjom tworzenia najlepszych gier role-playing chcemy nie tylko zatrudniać najlepszych ludzi, ale także właściwie formować zespoły. Przez "właściwie" rozumiemy tutaj budowanie zespołów z myślą o potrzebach danego projektu; zespołów, które będzie cechować większa zwinność i efektywność. W tym momencie jesteśmy pewni, że aby zapewnić rozwój CD Projekt Red, musimy konsekwentnie trzymać się tego podejścia - czytamy w oświadczeniu Adama Kicińskiego.

Jak zapewnia, starannie przeanalizowano wszystkie zespoły w firmie z perspektywy roli, jaką odgrywają w realizowaniu naszej strategii.

- Nie ma łatwego sposobu, aby to powiedzieć, ale obecnie mamy zbyt dużo pracowników. Pracują z nami utalentowane osoby, dla których - w oparciu o aktualne i spodziewane potrzeby związane z projektami - nie będziemy mieli w przyszłym roku nowych zadań. W efekcie rozstaniemy się z około 100 osobami, co stanowi niecałe 9 proc. wszystkich zatrudnionych w studiu. Skutki tej decyzji będą rozłożone w czasie aż do pierwszego kwartału 2024 roku - napisał Adam Kiciński.

Jak zaznaczył, zarząd chce, by osoby, które zostaną zwolnione miały czas na przygotowanie się do czekającej je zmiany. Dołożyliśmy również wszelkich starań, by zapewnić każdej z nich należną odprawę.

CD Projekt wypłacił właśnie 99,9 mln zł dywidendy

W pierwszym kwartale 2023 r. CD Projekt miał przychody ze sprzedaży w wys. 174,7 mln zł, wobec 216,1 mln zł w pierwszym kwartale 2022 r.

Zysk z działalności operacyjnej był na poziomie 71,5 mln zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2022 r. było to 85,3 mln zł.

- Podobnie jak w poprzednich okresach, największy udział w sprzedaży miał Cyberpunk 2077. Solidny kwartał ma za sobą także Wiedźmin 3, którego edycja na najnowsze generacje konsol miała premierę w grudniu 2022 r. – komentował wyniki pierwszego kwartału 2023 r. Piotr Nielubowicz, wiceprezes CD Projekt ds. finansowych.

Jak dodano, początek 2023 roku minął pod znakiem przygotowań do premiery Widma Wolności. Rozpoczęto już kampanię marketingową najnowszej produkcji studia CD Projekt Red.

Spółka wypłaciła 99,9 mln zł dywidendy z zysku za rok 2022, co dało 1 zł na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 13 czerwca 2023 roku a dywidenda została wypłacona 20 czerwca 2023 r.

