Demografia może być naszym wielkim hamulcowym

Starzenie się społeczeństw czy wręcz kurczenie się liczby ludności może być czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy w wielu krajach w najbliższych dekadach. Demografia staje się jednym z najważniejszych wyzwań, jakim będą musieli stawić czoła światowi przywódcy.

Demografia ciąży na rozwoju

Automaty to nie wszystko

Europa się starzeje

To nie wyrok, lecz wyzwanie

Chińczycy obawiali się wówczas, że niekontrolowany przyrost ludności sprawi, iż zabraknie zasobów, w tym żywności. Pamiętajmy przy tym, że politycy przy podejmowaniu decyzji kierują się własnymi traumami i doświadczeniem (stąd np. w dużym uproszczeniu - Niemcy zawsze na pierwszym miejscu stawiają walkę z inflacją, pamiętając, że skutki hiperinflacji lat 20. ubiegłego stulecia doprowadziły do władzy Hitlera). Tymczasem pokolenie, które wprowadzało owe regulacje, miało w pamięci klęskę głodu w Chinach w początkach lat 60., która - według różnych źródeł - pochłonęła od 10 do nawet 40 mln ofiar. Owszem, był to skutek obłąkańczej polityki tzw. Wielkiego Skoku Mao Zedonga (Mao Tse Tunga), tym niemniej zjawisko niedostatku żywności (eufemistycznie rzecz ujmując) było wciąż żywe w pamięci.Czy polityka przyniosła efekty? I tak, i nie. Tak, bo ten zakończony w 2015 roku program zmniejszył - jak wynika z chińskich statystyk - liczbę urodzin o 300 mln. Nie, bo w 2080 roku miało być dzięki niemu 700 mln Chińczyków. Będzie - przynajmniej tak się dzisiaj wydaje, a to bardzo odległa perspektywa - około dwukrotnie więcej.Czemu zatem pojawiają się obawy o dalszy rozwój Chin? Bo Chińskie społeczeństwo się starzeje, a co za tym idzie - zdaniem ekonomistów - będzie rozwijać się coraz wolniej. Co więcej, według obecnych prognoz liczba ludności Chin będzie rosła coraz wolniej (obecnie sięga 1,4 mld), a po 2030 znacznie spadać, do 1336 mln w 2050 roku. Chiny mają wówczas spaść na trzecie miejsce pod względem ludności za Indie i Nigerię. Chińczycy będą też społeczeństwem coraz starszym.Jaki to ma związek ze wzrostem gospodarczym? Otóż ma i to w kilku aspektach. W dużym uproszczeniu - po pierwsze może zabraknąć rąk do pracy, by zapewnić rozwój dynamiczny, niż w ostatnich kilku dekadach. Drugim czynnikiem jest wielkość rynku wewnętrznego. Chiński i tak pozostanie jednym z największych na świecie, będzie się jednak kurczył. A wewnętrzna konsumpcja też jest jednym z czynników wzrostu - w przypadku Państwa Środka coraz bardziej istotnym dla przyrostu PKB.Po trzecie wreszcie starzejące się społeczeństwo rodzi coraz większe napięcia, jeśli chodzi o finanse publiczne. W skrajnym uproszczeniu - coraz większa liczba osób w wieku poprodukcyjnym "będzie na utrzymaniu" kurczącej się populacji w wieku produkcyjnym. Coraz większą część PKB - zamiast na inwestycje stricte rozwojowe - trzeba będzie wydawać na emerytury i opiekę medyczną.W przypadku Chin mówimy o naprawdę wielkich liczbach. W Chinach mieszka obecnie około 167 milionów ludzi w wieku powyżej 60 lat. Według prognoz, do 2050 roku więcej niż 60 lat będzie mieć 487 milionów Chińczyków - będzie to ponad jedna trzecia populacji kraju. To oznacza również, że znaczna rzesza ludzi wieku produkcyjnym będzie oddelegowana do opieki nad starszymi, zamiast do produkcji i innowacji.Można oczywiście wiązać nadzieje w szybko postępującej automatyzacji i robotyce. Warto jednak przy tej okazji spojrzeć na nieodległą od Chin Japonię - także gospodarczego giganta. Trzecie miejsce pod względem nominalnego PKB (zepchnięta nie tak dawno na tę pozycję właśnie przez Chiny) - również stare społeczeństwo, ale bardzo zautomatyzowana gospodarka. I Japonia - oczywiście nie tylko ze względów demograficznych, ale te stanowią coraz istotniejszy hamulec - jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia uchodziła za gospodarczego tygrysa. Dziś odlicza kolejne "stracone dekady", a jej wzrost od dawna nie przekracza, mimo wielu pakietów stymulacyjnych, luzowania ilościowego itp., 2 proc.Co więcej, trudno wprawdzie o japońskiej gospodarce powiedzieć, że traci przewagę technologiczną, ale nie jest już liderem. Coraz mniej rewolucyjnych innowacji pochodzi z Kraju Kwitnącej Wiśni. W latach 80. Japonia dała światu walkmana i zalała rynek nowoczesnymi, jak na tamte lata, autami. Dziś skutecznie z nią konkurują na tych polach (a często i tę konkurencję wygrywają) inne okoliczne kraje. Niegdyś potęgą w dziedzinie elektroniki było np. Sony, dziś myśląc o nowoczesnej elektronice, myślimy raczej o koreańskim Samsungu. Japońskiej gospodarce i innowacjom najwyraźniej brakuje "świeżej krwi".W Japonii już obecnie (dane z 2017 r.) liczba osób w wieku poprodukcyjnym przekracza połowę populacji znajdującej się w wieku produkcyjnym. W najbliższych dziesięcioleciach udział ten będzie się znacząco powiększać, osiągając według szacunków OECD w 2050 r. relację bliską 79 proc.Niewielkim pocieszeniem może być fakt, że z podobnym wyzwaniem będą musieli się zmierzyć konkurenci Japonii. Te same dane OECD pokazują, że podobne proporcje osób starszych do osób w wieku produkcyjnym będzie miała również Korea Południowa - 78,4 proc. w 2050 roku. Kraj ten zestarzeje się, zdaniem OECD, najbardziej do połowy stulecia spośród krajów wchodzących w skład tej organizacji. Dziś bowiem to jeden z młodszych krajów OECD, z zaledwie 20,4-proc. stosunkiem osób starszych do grupy w wieku produkcyjnym.To nie jest problem tylko wschodnioazjatyckich potęg gospodarczych, ale w również Europy, która, za sprawą coraz mniejszej dzietności, jest coraz starszym kontynentem. Dość wspomnieć, że odsetek osób powyżej 65. roku życia wzrósł W Unii Europejskiej między 2008 a 2018 rokiem z 17,1 do 19,8 proc.Według szacunków Eurostatu, do 2100 r. odsetek osób w wieku 65 lat i starszych wzrośnie do 31,3 proc. ogółu ludności UE-28 (14,6 proc., czyli prawie połowę tej grupy, będą stanowić osoby powyżej 80. roku życia), w porównaniu z 19,8 proc. w 2018 r.Prognozuje się, że w wyniku przesunięcia ludności między grupami wiekowymi współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi (czyli stosunek grupy 65+ do ilości ludzi w wieku produkcyjnym, przyjmowanym przez Eurostat jako 15-65 rok życia) w UE-28 ulegnie niemalże podwojeniu z 30,5 proc. w 2018 r. do 57,3 proc. w 2100 r., a całkowity współczynnik obciążenia demograficznego (czyli stosunek "grupy nieprodukcyjnej" - poniżej 15 roku życia i powyżej 65 roku życia - do "produkcyjnej") wzrośnie z 54,6 proc. w 2018 r. do 82,9 proc. w 2100 r. Oczekuje się, że mediana wieku wzrośnie o 5,4 lat, z 43,3 lat w 2018 r. do 48,7 lat w 2100 r.Jak to wygląda w Polsce? Według Eurostatu odsetek osób 65+ wzrósł w ciągu dekady 2008-18 z 17,7 proc. do 21,5 proc. Według OECD odsetek osób powyżej 65. roku życia w stosunku do populacji w wieku produkcyjnym (który OECD definiuje jako osoby pomiędzy 20 a 65 rokiem życia, stąd m.in. pewne odchylenia w danych między OECD a Eurostatem) wzrośnie do 2050 r. o 33,6 pkt. proc. (co będzie czwartym najwyższym wzrostem w krajach OECD po wspomnianej Korei Pd., gdzie wzrost wyniesie aż 58 proc. Finlandii i Portugalii) i osiągnie poziom 59,9 proc., wobec 26,3 proc. w 2017 roku.To zrodzi potężne napięcia dla systemu emerytalnego i już dziś niewydolnej służby zdrowia. Polska pragnąc utrzymać poziom życia, będzie musiała przeznaczyć znacznie więcej pieniędzy właśnie na te dziedziny, a nie na majątek stricte produkcyjny.Czy zatem jesteśmy - podobnie jak Chiny - skazani na stagnację z powodów demograficznych? Sprawa nie jest taka oczywista. - Gospodarka to ludzie, zatem demografia ma oczywiście wpływ na gospodarkę - potwierdza Stanisław Kluza, były minister finansów. Przestrzega jednak przed uproszczeniami. - Ilość ludzi o niczym jeszcze nie przesądza, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Trzeba brać pod uwagę bardzo wiele innych czynników, nie można budować prognoz, patrząc tylko na jeden element - podkreśla ekonomista.Jakie czynniki powinniśmy brać pod uwagę?- Kapitał ludzki i kapitał społeczny - odpowiada Stanisław Kluza. - Chodzi nie tylko o ilość ludzi, ale i - mówiąc umownie - o ich jakość. Chodzi o ich wykształcenie, stan zdrowia, strukturę wieku, skłonność do angażowania się w życie społeczne. Gdybyśmy kryterium starzenia się społeczeństwa przyjęli jako jedyne kryterium prognozowania wzrostu gospodarczego, wyniki byłyby nie w pełni prawdziwe - tłumaczy ekonomista.Potwierdzenie tego możemy znaleźć na drugim biegunie obserwowanych obecnie tendencji demograficznych. Nigeria to kraj, który dziś ma ok. 200 mln mieszkańców, według niektórych pod koniec wieku będzie ich miał 790 mln i trudno dziś spotkać ekonomistę, który z tego powodu przyznawałby Nigerii w następnych dekadach status gospodarczego tygrysa. Dominują raczej obawy, czy kłopoty w zapewnieniu pracy rosnącej szybko populacji nie doprowadzą do destrukcyjnych napięć społecznych.Chociaż trudno przesądzić jednoznacznie, że demografia - starzenie się społeczeństw, zmniejszenie liczby ludności - będzie istotnym hamulcem wzrostu gospodarczego w wielu krajach, to pewne jest, że będzie jednym z najpoważniejszych wyzwań, jakim będą musiały stawić czoła rządy w wielu krajach w nadchodzących dekadach.Pamiętajmy, że sięgające kilku dekad prognozy, nawet jeżeli - jak w przypadku demografii - odzwierciedlają długoterminowe trendy, są obarczone dużym ryzykiem, zwłaszcza kiedy sięgają poza zakres jednego pokolenia. Nie wiemy bowiem, jak będą wyglądały tendencje demograficzne i model rodziny za dwie dekady, nie wiemy również, jak będzie wyglądała w tym czasie gospodarka, ile i jakiej siły roboczej będzie potrzebowała do szybkiego rozwoju. Co nie zmienia faktu, że najgorszym możliwym rozwiązaniem byłoby uspokajanie się odległością tej perspektywy i czekanie, co przyniesie los. Rozwiązań może być wiele - automatyzacja, migracje, przedłużenie okresu aktywności zawodowej. Na pewno jednak nie pojawi się jedna recepta na demograficzne bolączki, ponieważ problem jest wielowymiarowy i rozwiązanie musi uwzględniać wiele elementów.