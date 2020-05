Dopłaty do wynagrodzeń. Tarcza nie dla każdego

Pracodawcy z uwagą śledzą kolejne odsłony rządowych tarcz antykryzysowych. Jednym z wcześnie dostępnych mechanizmów wsparcia - i to zarówno dla mikro-, jak i dużych przedsiębiorstw - były dopłaty do wynagrodzeń. Okazuje się jednak, że nie wszystkie firmy mogą sięgnąć po ten rodzaj pomocy. Z ochrony tarczy w tej mierze nie skorzystają chociażby agencje pracy tymczasowej czy przedsiębiorstwa, które nie mogą dogadać się ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

Agencje pracy tymczasowej

Firmy zatrudniające cudzoziemców

Firmy zatrudniające wysoko wykwalifikowany personel

Pracodawcy w konflikcie ze stroną społeczną

W rezultacie oddziały przedsiębiorców zagranicznych oraz firmy oparte na strukturze wielozakładowej, np. sieci sklepów czy duże przedsiębiorstwa z branży energetycznej, produkcyjnej czy logistycznej, nie mogą ubiegać się o to wsparcie.- Wydaje się jednak, że powyższa interpretacja jest nieprawidłowa. Przede wszystkim przeczy celowi tarczy, jakim jest ochrona miejsc pracy. Prowadzi to także do nieuzasadnionej dyskryminacji niektórych pracodawców działających w Polsce. Dlatego należy oczekiwać doprecyzowania przepisów lub jednolitych i jednoznacznych wytycznych w tym zakresie - mówi Michał Lisawa.Kontrowersje budzi również możliwość pozyskania dofinansowania w związku z zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Zdaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie ani agencja zatrudnienia, ani pracodawca użytkownik, u którego pracownik tymczasowy pracuje, nie mogą otrzymać wsparcia dla tak zatrudnionych ludzi.- Urząd argumentuje, że w odniesieniu do pracowników tymczasowych nieosiągalne jest spełnienie celu tarczy, jakim jest ochrona miejsc pracy. Pracodawca użytkownik może bowiem w każdej chwili zrezygnować z pracy pracownika tymczasowego, co z reguły powoduje konieczność rozwiązania z nim umowy o pracę przez agencję. Ponadto dofinansowanie przysługuje tylko wobec pracowników objętych przez pracodawcę przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, a agencji trudno zastosować takie środki wobec pracowników tymczasowych skierowanych do pracodawcy użytkownika. Z kolei o dofinansowanie na takiego pracownika nie może ubiegać się pracodawca użytkownik, nie łączy ich bowiem umowa o pracę - wyjaśnia mecenas Lisawa i wskazuje, że takie stanowisko też wydaje się jednak nieprawidłowe.- Brak wsparcia na pracowników tymczasowych może oznaczać, że zostaną oni szybko zwolnieni, więc miejsca pracy zostaną utracone. Dodatkowo warto przypomnieć, że dofinansowaniem do wynagrodzeń są objęte inne formy zatrudnienia, tradycyjnie uważane za mniej trwałe - np. umowy o pracę na czas określony czy umowy zlecenia. Zatem brakuje logicznego uzasadnienia dla odmowy wsparcia na pracowników tymczasowych - wyjaśnia.Jego zdaniem taki pracownik może zostać objęty przestojem czy obniżonym wymiarem etatu dzięki odpowiedniemu współdziałaniu agencji i pracodawcy użytkownika. Odpowiednia zmiana przepisów lub jednolite wytyczne byłyby bardzo pomocne także w tym przypadku.Na gruncie aktualnych przepisów istotne wątpliwości budzi też możliwość objęcia cudzoziemców dofinansowaniem w związku z obniżeniem etatu.Z jednej strony przepisy tarczy pozwalają obniżyć wymiar czasu pracy wszystkim pracownikom, a więc także cudzoziemcom wykonującym pracę na podstawie zezwolenia na pracę czy zezwolenia na pobyt.Z drugiej jednakże strony, w myśl art. 88f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zezwolenie na pracę określa wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy cudzoziemca. Zatem obniżenie tego etatu może zostać uznane za wykonywanie pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu i - w konsekwencji - za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi (art. 2 ust. 1 pkt 22a tej ustawy).- Podobne wątpliwości istniały na gruncie ustawy z 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Dlatego dodano przepis przesądzający, że nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia na pracę dla obcokrajowców objętych obniżonym wymiarem czasu pracy na zasadach określonych tą ustawą (w art. 88f ust. 1c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Niestety analogicznego zastrzeżenia nie wprowadzono w związku z obniżeniem etatu na podstawie tarczy - komentuje mecenas Michał Lisawa. - W konsekwencji pracodawcy obniżający etaty załogi stają przed dylematem, czy objąć obniżką wszystkich zatrudnionych czy jednak pominąć cudzoziemców. W tej drugiej sytuacji nie dość, że zmniejsza się wysokość dofinansowania, to może także powstać ryzyko naruszenia zasady równego traktowania zatrudnionych.Prawnik zwraca uwagę, że właśnie dlatego należy oczekiwać odpowiedniej zmiany przepisów, która jednoznacznie rozstrzygnie, że zmniejszenie wymiaru etatu obcokrajowca na mocy tarczy nie wymaga zmiany jego zezwolenia.O wsparciu w ramach tarczy antykryzysowej w postaci dopłat do wynagrodzeń mogą zapomnieć również firmy zatrudniające jedynie lub w większości wysoko wykwalifikowanych specjalistów, np. w sektorze IT czy usług profesjonalnych.Zgodnie z przepisami antykryzysowej tarczy, dofinansowanie do wynagrodzeń załogi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g tarczy) nie przysługuje w odniesieniu do pracowników zarabiających powyżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ok. 15 595,74 zł miesięcznie).- Oznacza to, że firmy te nie mogą w praktyce skorzystać z powyższego wsparcia, nawet jeśli zanotowały dramatyczne spadki zamówień czy obrotów. Pozostaje im ubieganie się o inne rodzaje pomocy, np. o dofinansowanie z Funduszu Pracy (art. 15zzb tarczy), które jednak wymaga wykazania wyższych spadków obrotów - wyjaśnia prawnik z kancelarii Baker McKenzie.W praktyce problem z korzystaniem ze wsparcia tarczy mają także firmy, które nie mogą dogadać się ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.- Przykładowo, warunkiem otrzymania dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g tarczy) jest zawarcie odpowiedniego porozumienia ze stroną społeczną w zakresie wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia etatów u pracodawcy. Niektóre firmy pozostają w konflikcie ze swoimi związkami, np. na tle polityki zatrudnienia, podwyżek czy premii dla załogi. Inne zaś, mimo że miały dotychczas dobrą relację ze związkowcami, dostają teraz listę dodatkowych warunków, od jakich związki uzależniają zgodę na takie porozumienie antykryzysowe - opisuje przykłady ze swojej praktyki mecenas Lisawa.I wskazuje, że także dla tych pracodawców rozwiązaniem może być ubieganie się o inne rodzaje pomocy, np. o dofinansowanie z Funduszu Pracy (art. 15zzb tarczy), które jednak wymaga wykazania wyższych spadków.