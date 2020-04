Dostawca sprzętu AGD wznawia produkcję w Polsce

Po trzech tygodniach przerwy spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego wznawia od 20 kwietnia produkcję w łódzkich fabrykach. Pod koniec marca - ze względu na pandemię - koncern BSH zdecydował o wstrzymaniu produkcji we wszystkich fabrykach w Europie, Turcji i Ameryce Północnej.

Marta Kujawa z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego przypomniała, że decyzja o wstrzymaniu produkcji, m.in. we wszystkich sześciu polskich fabrykach, w tym i łódzkich, podyktowana była bezpieczeństwem pracowników oraz zmniejszeniem popytu spowodowanym ograniczeniami w handlu na świecie w czasie walki z pandemią koronawirusa.

"Zgodnie z zapowiedzią, w poniedziałek 20 kwietnia dwie łódzkie fabryki BSH - pralek i suszarek - wznowią produkcję. Natomiast dzień później ruszy również trzecia fabryka - zmywarek. Pracę wznawiają pracownicy wszystkich obszarów w fabrykach BSH w Łodzi" - informuje Kujawa.

Jak mówi członek zarządu BSH w Polsce Oliver Giersberg, czas przerwy produkcyjnej został wykorzystany, aby wprowadzić w łódzkich zakładach zmiany, które zapewnią pracownikom najwyższy stopień bezpieczeństwa.

Zapewnione zostały wszystkie niezbędne środki ochrony indywidualnej. Stale będzie monitorowana sytuacja i na bieżąco będą weryfikowane wprowadzone zmiany.

Firma zadbała też o zmniejszenie liczby osób obecnych w biurach poprzez wprowadzenie rotacyjnego systemu pracy oraz pracy zdalnej.

Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego jest częścią międzynarodowego koncernu BSH Home Appliances Group. W Polsce jest sześć zakładów BSH produkujących artykuły gospodarstwa domowego różnych marek. Trzy w Łodzi - są to: fabryka pralek, zakład produkujący suszarki do ubrań i fabryka zmywarek. Dwa zakłady BSH są we Wrocławiu - to fabryki lodówek i piekarników, a na Podkarpaciu, w zakładzie w Rogoźnicy niedaleko Rzeszowa, produkuje się tzw. drobne AGD.