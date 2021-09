EEC 2021: Wyzwania rynku pracy w czasach (i po) pandemii

Pandemia koronawirusa była dla rynku pracy rewolucją czy ewolucją? Jaki powinien być lider przyszłości? Jak wykorzystać intelektualny kapitał? To tylko niektóre zagadnienia, jakie poruszymy podczas XIII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Głównymi nurtami XIII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego będą m.in. debaty: Gospodarka – czas odbudowy, Europejski Zielony Ład, Międzynarodowy handel i relacje gospodarcze po pandemii.

Organizatorzy proponują też szereg sesji tematycznych, a w tym m.in. te związane z rynkiem pracy.

Rejestracja na wydarzenie nadal trwa.

13. edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zaplanowano na 20-22 września 2021 r. Wśród głównych nurtów tegorocznego Kongresu nie zabraknie bieżących problemów związanych z pandemią COVID-19. Paneliści dyskutować będą m.in. o odbudowie gospodarki, Europejskim Zielonym Ładzie, handlu międzynarodowym oraz cyfryzacji. To jednak nie wszystko, co Kongres chce zaoferować. Sporo czasu poświęcimy tematom związanym z rynkiem pracy, edukacją czy wyzwaniom, jakie stoją przed pracodawcami i pracownikami w postcovidowym świecie.

O czym porozmawiamy?

Agenda tegorocznej edycji EEC obejmuje tematy szeroko związane z rynkiem pracy, systemem emerytalnych, zarządzaniem czy edukacją.

20 września podczas sesji "PPK a rynek finansowy" podsumujemy dotychczasowe efekty programu, sprawdzimy, w co zostaną zainwestowane zgromadzone środki, poszukamy odpowiedzi na pytanie jak zmobilizować Polaków do oszczędzania na emeryturę. Do panelu zaprosiliśmy m.in. Ewę Małyszko, prezes PFR TFI oraz Roberta Zapotocznego, prezesa PFR portal PPK.

Rownież 20 września szukać będziemy odpowiedzi na pytanie jak powinno wyglądać Przywództwo 5.0. Podczas sesji "Przywództwo 5.0 - kluczowe kompetencje liderek przyszłości" sprawdzimy jaka jest sytuacja ekonomiczna, społeczna i mentalna kobiet w czasie pandemii i w czasach postcovidowych. Do udziału w sesji zaprosiliśmy m.in. Elizabeth Filippouli, prezes Global Thinkers Forum; Małgorzatę Bonikowską, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych; Dorotę Natalię Haller, CMO w Huawei Consumer Business Grou czy Annę Rulkiewicz, prezes Lux Medu.

21 września zapraszamy na sesję "ESG", gdzie sprawdzimy, jaka jest rola kryteriów ESG (Environment, Social and Governance) w relacjach z interesariuszami i w budowaniu wartości firmy. Do udziału w sesji zostali zaproszeni m.in. Anna Grabowska, wiceprezes ds. strategii konsumenckich w Żabce, Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska, Michał H. Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego czy Michał Perlik, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami w PKN Orlen.

Również 21 września podczas sesji "Technologia, zarządzanie, człowiek" spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jakie mogą być skutki automatyzacji procesów biznesowych, jakich kompetencji będzie poszukiwał rynek pracy, jakie regulacje będą niezbędne by procesy automatyzacji przebiegały w sprawny sposób. Do udziału w sesji zostali zaproszeni m.in. Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia, Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Grzegorz Zajączkowski, Lider Cyfryzacji Komisji Europejskiej na Polskę.

Podczas drugiego dnia kongresu przyjrzymy się także bliżej zjawisku influencer marketingu.

Sam rynek pracy także stanie się przedmiotem rozważań kongresowych gości. 21 września podczas sesji "Rynek pracy", paneliści rozmawiać będą o wpływie pandemii na sytuacje na rynku pracy, zmianie modeli pracy, nowych realiach rynku pracy. Zaproszenie do udziału w paneli przyjęli m.in. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Daria Gostkowska z banku BNP Parbias, Artur Skiba, prezes agencji rekrutacyjnej Antal czy Cezary Mączka z Budimeksu.

Drugiego dnia przyjrzymy się także centrom usług wspólnych. Podczas sesji "BPO centra usług wspólnych" sprawdzimy m.in. jak pandemia zmieniła styl pracy i zapotrzebowanie na biura.

Ostatniego dnia kongresu, 22 września, w sesji "Sukcesja i rozwój: firmy rodzinne wobec wyzwań" postaramy się odpowiedzieć na pytanie jak skutecznie przeprowadzić firmę i rodzinę przez proces sukcesji. O swoich doświadczenia opowiedzą m.in. Adam Mokrysz, prezes Grupy Mokate; Adrianna Lewandowska założyciel Instytutu Biznesu Rodzinnego; o stronie prawnej mówić będzie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski.

Nie zabraknie także rozmów na temat edukacji. Podczas sesji "Kapitał intelektualny – złoto XXI wieku" postaramy się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób inwestować wiedzę, jak powinna wyglądać reforma systemu edukacji, jak budować kompetencje przyszłości w świecie po pandemii. Odpowiedzi na te zagadnienia szukać będą m.in. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB; Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Maciej Nowak, prorektor ds. nauki i rozwoju kadry akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dokładna agenda 13. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego dostępna jest TUTAJ

---------

W 2021 roku Europejski Kongres Gospodarczy przyjął formułę kilkumiesięcznej kampanii, obejmującej szerokie spektrum tematów gospodarczych i zróżnicowane formy aktywności – od wydarzeń – takich jak zorganizowana w lutym II edycja EEC Trends Online, poprzez publikację raportów, rozmowy i debaty poświęcone trendom kształtującym naszą najbliższą przyszłość, kolejną odsłonę EEC Online w terminie 24-25 maja br. aż po kulminację – 13. edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego, którą zaplanowaliśmy na 20-22 września 2021 r.

