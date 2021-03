Electrolux odmraża inwestycje w Polsce

Szwedzka marka Electrolux zwiększyła w pandemii udziały w naszym rynku AGD. "Producent wraca teraz do rozbudowy mocy i będzie zwiększał zatrudnienie".

Jak podaje "Puls Biznesu", w 2020 roku ze względu na pandemię i wynikającą z tego niepewność Electrolux wstrzymał rozbudowę swoich zakładów w Polsce. Firma wróciła jednak już do wcześniejszych planów i w tym roku chce zakończyć inwestycje o łącznej wartości 70 mln zł.

Cytowany przez dziennik Krzysztof Kudelek, dyrektor generalny Electrolux Poland wymienia m.in. nową linię produkcyjną w fabryce zmywarek w Żarnowie (koszt: 30 mln zł., ma być ukończona w maju) i nowy magazyn wyrobów gotowych (koszt: 20 mln zł.). Obecnie firma zatrudnia w Żarnowie ok. 1 tys. pracowników, ale w przyszłym roku planuje zatrudnić kolejnych 250 osób.

Również w fabryce pralek w Oławie trwa budowa magazynu, na który firma planuje wydać łącznie ok. 20 ml zł. Oddanie go do użytku planowane jest na koniec 2021 roku. Planowane są też inwestycje w fabryce okapów w Zabrzu. Firma ma obecnie w Polsce pięć fabryk, dzięki czemu nasz kraj już w 2018 roku wyprzedził Włochy i jest obecnie największym zagłębiem produkcyjnym Electroluxa w Europie. Łącznie zatrudnia prawie 6 tys. pracowników - podaje "Puls Biznesu".

