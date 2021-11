Event w planach? Najpierw test

Co zrobić, aby skutecznie przeciwdziałać transmisji wirusa w warunkach podwyższonego ryzyka? Eksperci znają odpowiedź: testować przesiewowo. Testy do samokontroli COVID-19 są skutecznym narzędziem do zarządzania ryzykiem podczas organizacji dużych imprez.

Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Wykonywanie testów umożliwia wykrycie ognisk zakażenia we wczesnej fazie, dzięki czemu nie dochodzi do paraliżu działalności operacyjnej. Koszty uruchomienia takich testów są zdecydowanie niższe, niż wstrzymanie działalności, to oczywiste. Drugą, nie mniej istotną kwestią, są korzyści reputacyjne. Testowanie osób zainteresowanych udziałem w imprezie jest wyrazem odpowiedzialności i troski o dobro nas wszystkich. Warto poświęcić stosunkowo niedużą kwotę pieniędzy i piętnaście minut naszego czasu, żeby zapewnić bezpieczeństwo innym i jednocześnie upewnić się co do własnego stanu zdrowia.Należy stosować testy wysokiej jakości, o potwierdzonej wiarygodności (tj. wysokiej czułości i swoistości). A które testy sprawdzą się najlepiej w praktyce? W sytuacjach, które wymagają niemal natychmiastowego wyniku, a takie mamy teraz na myśli, najbardziej dopasowanym rozwiązaniem są testy antygenowe. Są to także testy znacząco tańsze w porównaniu do metody qRT-PCR. Test antygenowy wykrywa białka specyficzne dla wirusa SARS-CoV-2 w materiale pobieranym z nosa lub nosogardzieli. Przy użyciu wymazówki pobiera się próbkę z obu otworów nosowych i w czasie do 15 min pojawia się wynik. Wszystko to bez przeszkód może odbywać się w dowolnym miejscu, bez konieczności wykorzystywania laboratorium! Na rynku dostępne są także testy antygenowe do samokontroli, które można wykonać samodzielnie. Innymi słowy – nie potrzebujemy do ich wykonania profesjonalisty medycznego. Zastosowanie tego typu testów radykalnie obniża koszt wykonania pojedynczego badania, no i przede wszystkim – daje wynik niemal na poczekaniu. Łatwość wykonania w połączeniu ze znacznie niższym kosztem w porównaniu do testów laboratoryjnych sprawiają, że można je bez przeszkód stosować masowo, robiąc testy przesiewowe na całej populacji biorącej udział w wydarzeniu.XIII Europejski Kongres Gospodarczy i 6. European Tech and Start-up Days odbyły się z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak: mierzenie temperatury przy wejściu do Międzynarodowego Centrum Kongresowego; obowiązek noszenia maseczek dla uczestników kongresu; zalecenia dystansu społecznego i częstej dezynfekcji rąk, specjalne procedury dla serwisu sprzątającego (większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji), a także specjalne procedury dla dostawców cateringu i punktów sprzedaży. Stacjonarny udział w wydarzeniu mogły brać udział wyłącznie osoby posiadające unijny certyfikat COVID potwierdzający szczepienie, status ozdrowieńca, bądź negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Zadbaliśmy o to, by test można było wykonać na miejscu, przed wejściem na teren wydarzenia - osoby niezaszczepione kierowane były do specjalnego punktu znajdującego się obok, w celu wykonania badania. Tylko ujemny wynik na obecność wirusa SARS-CoV-2 umożliwiał udział w evencie. Ponadto każdy uczestnik otrzymywał szybki test antygenowy do samokontroli, który mógł wykonać samodzielnie, w dowolnym momencie. Chcieliśmy mieć pewność, że każdy uczestnik jest zdrowy i może czuć się bezpiecznieJest kilka scenariuszy. Pierwszym jest wysłanie testu do potencjalnego uczestnika dodając jego koszt do ceny biletu/wejściówki. Odwołujemy się w takim przypadku do zdrowego rozsądku każdego z nas – jeżeli jestem chory, zostaję w domu. Drugi to wydzielenie stref buforowych, w których zapewnimy dogodne warunki do samodzielnego wykonania testu i z których dopiero po uzyskaniu wyniku przechodzi się do środka. W obu przypadkach możemy odizolować uczestnika z pozytywnym wynikiem zanim zetknie się z innymi osobami.Kluczem jest dobre planowanie oraz komunikacja, którą należy rozpocząć jeszcze przed wydarzeniem. Każda osoba zainteresowana wzięciem udziału w XIII Europejskim Kongresie Gospodarczym była informowana o warunkach i polityce bezpieczeństwa, jaka obowiązywała podczas wydarzenia. Każdy uczestnik dostawał pełną informację o możliwości wykonania testu i jego koszcie. Punkt, w którym można było wykonać test został zlokalizowany blisko wejścia na teren Kongresu. Zapewniliśmy przy tym komfort zarówno osobom badającym się, jak i wykonującym testy. Punkt do testów działał w długich, dogodnych godzinach zbliżonych do kongresowej agendy.