Fikcyjni bezrobotni bez prawa do leczenia?

Zreformujemy urzędy pracy, oddzielimy status bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego – zapowiada w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek. Deklaruje również elektronizację procesu zatrudniania obcokrajowców i lepsze dopasowanie go do potrzeb rynku.

Jak informuje w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna", resort rozwoju, pracy i technologii szykuje reformę urzędów pracy.

"W planach jest oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego. Na tapecie są także zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców" - podaje "DGP" zaznaczając, że takie kierunki działań zapowiada w rozmowie z dziennikiem wiceminister Iwona Michałek.

"Zreformowane urzędy pracy miałyby kłaść większy nacisk na aktywizację zawodową i wspierać rozwój kompetencji pracowników przez całe życie. Istotną korektą ma być oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego. Nie chodzi o pozbawienie opieki zdrowotnej osób pozostających bez pracy, ale o ukrócenie zjawiska rejestrowania się pracujących na czarno jako bezrobotnych tylko po to, by mieć prawo do leczenia" - czytamy.

Jak mówi nam wiceminister Michałek, resort pracuje też nad elektronizacją procedur i lepszym dostosowaniem modelu zatrudniania cudzoziemców do potrzeb pracodawców.