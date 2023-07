Flotylla 150 kutrów unieruchomiona na Bałtyku. Branża od lat bez odszkodowania

Branża rybołówstwa rekreacyjnego nadal domaga się odszkodowania za to, że - na skutek decyzji o ochronie dorsza na Bałtyku - nie może prowadzić działalności. Rząd nie pali się do spełnienia tego postulatu.

Dzięki rybołówstwu rekreacyjnemu sezon w miejscowościach nadmorskich wydłużył się o miesiące wiosenne, jesienne, a nawet zimowe. Zarabiały pensjonaty, gastronomia, ale też warsztaty, które serwisowały jednostki.

Ten biznes został jednak ucięty, jak nożem przez problemy z dostępnością dorszy. Branża zdaje sobie z tego sprawę i oczekuje od państwa wsparcia przy przebranżowieniu.

Chodzi jej o 150 mln zł za zezłomowanie kutrów. Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zapowiada specjalną ustawę, ale nie zanosi się, żeby armatorzy dostali pieniądze, na które liczą.

W tym roku, jak w poprzednich latach, na wschodnim i zachodnim Bałtyku obowiązuje zakaz komercyjnego połowu dorsza. Wprowadziła go od 1 stycznia 2020 r. Komisja Europejska - w porozumieniu z państwami członkowskimi - dla ochrony populacji tej ryby, której w Morzu Bałtyckim nie dość, że jest coraz mniej, to jeszcze osobniki karleją. Jak podaje organizacja ekologiczna WWF (World Wide Fund for Nature), dawniej dorsz w Bałtyku osiągał nawet 1,5 m, a dziś trudno spotkać ryby tego gatunku większe niż 30 cm.

Zakaz objął każdy rodzaj rybołówstwa: wielkoskalowe (paszowce), drobnoskalowe (kutry do 12 m), ale i rekreacyjne.

Kuter za prawie 2 mln zł dzisiaj zarasta mchem

Świetnie rozwijający się biznes rybołówstwa rekreacyjnego został nagle ucięty... Jego historia w Polsce zaczęła się w latach 90., kiedy przepisy pozwoliły, by jednostki z turystami-wędkarzami mogły się swobodnie przemieszczać po Morzu Bałtyckim w poszukiwaniu łowiska. Wcześniej taka forma wypoczynku znana była Polakom z amerykańskich filmów - z tym, że u wybrzeży USA łowi się tuńczyki. 20 lat temu nasi rodacy mogli jej sami spróbować.

Waldemar Giżanowski, prezes Stowarzyszenia Armatorów Jachtów Komercyjno-Sportowych i Statków Rybołówstwa Rekreacyjnego SAJKS, był jednym z pionierów tego biznesu. Na swą jednostkę mógł zabrać 18 wędkarzy, a każdy mógł złowić do 7 dorszy. Dzięki temu sezon w miejscowościach nadmorskich wydłużył się o miesiące wiosenne, jesienne, a nawet zimowe, gdy pogoda pozwalała na wyjście w morze. Zarabiały pensjonaty, gastronomia, ale też warsztaty, które serwisowały jednostki.

Dziś jego kuter za prawie 2 mln zł, jak sam mówi, zarasta mchem. W podobnej sytuacji jest około sto jednostek, które mogły zabrać na pokład 12 i więcej osób; razem z mniejszymi to unieruchomiona flotylla blisko 150 kutrów.

- Moja jednostka, zanim straciliśmy źródło zarobku, dawała utrzymanie czterem rodzinom. Nie korzystaliśmy z żadnych dotacji rządowych, radziliśmy sobie świetnie. Teraz domagamy się od rządu realizacji porozumienia, które pozwoli nam się przebranżowić - mówi Waldemar Giżanowski, dając do zrozumienia, że właściciele kutrów są pogodzeni z koniecznością poszukania innego zajęcia. Za dorszem już nie będą „chodzić”, mimo że odławiali tylko ułamek tego, co kutry "zawodowe".

Wspomniane porozumienie zawarli 16 stycznia 2020 r. komitet protestacyjny i minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk (dziś, po likwidacji jego resortu, to wiceminister infrastruktury). Strony umówiły się, że w ciągu kilku tygodni je uszczegółowią, ale trwa to de facto do dziś...

Pod skrzydłami Solidarności. Odpowiedź ministra Gróbarczyka

Armatorzy, których pod swe skrzydła wzięła Solidarność, są przekonani, że umówili się z ministrem na 150 mln zł do podziału w formie rekompensaty za zmuszenie ich do zamknięcia działalności gospodarczej.

Z kolei minister informuje, że armatorzy dostali po 200 tys. zł, ale nie dodaje, że chodziło o pomoc w okresie pandemii - wsparcie, które otrzymało w Polsce bardzo wiele firm. W ciągu czterech lat odbyło się wiele akcji protestacyjnych i pikiet. Ostatnia podczas Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie, którego specjalnym gościem był Marek Gróbarczyk.

Podczas konferencji prasowej na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie powiedział on, że na zlecenie premiera przygotowywana jest ustawa, która powinna rozwiązać problem, ale w grę nie wchodzi dofinansowanie armatorów, bo budzi to "zdenerwowanie" branż, które też oczekują dotacji.

- To nie jest problem budżetowy, to sprawa woli politycznej: albo jest, albo jej nie ma - skomentował Waldemar Giżanowski.

Na kwietniowym posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra podkreślił, że podstawową i stale obowiązującą propozycją polskiego rządu jest zniesienie zakazu połowu dorsza w Bałtyku. Komisja Europejska nadal go podtrzymuje.

