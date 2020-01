Francja: 452 tys. osób manifestowało w całym kraju przeciw reformie emerytalnej

W czwartek, 36. dnia strajku generalnego we Francji, przeciw reformie emerytalnej manifestowało w całym kraju 452 tys. osób, a 56 tys. - w Paryżu - podało MSW. Prócz stolicy największe protesty odbyły się w Bordeaux, Tuluzie, Marsylii, Lyonie i Nantes.

Według organizatorów strajku w stolicy protestowało 370 tys. osób, jednak niezależna firma badawcza Occurrence podała, że manifestantów było około 44 tys.

W stolicy zmobilizowanych zostało 5,5 tys. policjantów oraz 120 członków zmotoryzowanych brygad do tłumienia aktów przemocy podczas manifestacji. Policja wzywa organizatorów do dokonywania obywatelskich zatrzymań zamaskowanych manifestantów dopuszczających się aktów przemocy. W Nantes doszło do starć z policją.

Centrale związkowe zapowiedziały, że kolejnym dniem manifestacji w całym kraju będzie sobota.

W piątek premier Edouard Philippe organizuje kolejną rundę negocjacji ze związkami zawodowymi na temat reformy emerytalnej.