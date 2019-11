Fuzja koncernów FCA i Opla. Polscy pracownicy poznali nowe szczegóły

Synergia, jaką ma przynieść planowana fuzja Grupy PSA i Fiat Chrysler Automobiles, nie jest oparta na zamykaniu zakładów - wynika z informacji przekazywanych przez władze obu koncernów w listach do pracowników. Listy przybliżające ideę fuzji przekazano także załogom polskich fabryk FCA i Opla.

Manley ocenił, że nowa firma wzmocni swoją pozycję we wszystkich segmentach rynku: pojazdów luksusowych, premium, popularnych samochodów osobowych, SUV oraz ciężarówek i lekkich samochodów dostawczych. "Mamy nadzieję, że zakończymy rozmowy i osiągniemy protokół ustaleń w nadchodzących tygodniach. Później trochę czasu zajmie uzgodnienie ostatecznej dokumentacji, konsultacje oraz uzyskanie zgody akcjonariuszy. W tym czasie jest niezwykle ważne, byśmy nadal działali jako silna i niezależna firma, realizując nasz biznesplan" - napisał do załogi szef FCA.W fabrykach Grupy PSA w Gliwicach i Tychach o szczegółach planowanej fuzji pracownicy dowiedzieli się także z komunikatu, przygotowanego na podstawie materiałów korporacyjnych przez dyrekcję zakładów. Wskazano w nim m.in., że połączenie wzmocni firmy w obszarze badań i rozwoju, dzięki czemu będą mogły rozwijać technologie i innowacje. Połączenie ma być odpowiedzią na trwający na rynku motoryzacyjnym "ostry wyścig", w którym przetrwają tylko firmy zdolne do szybkiej adaptacji do nowych wyzwań.W informacjach do załogi wskazano, iż trudno dziś ocenić, czy i jaki wpływ fuzja będzie miała na polskie fabryki. Szefowa Solidarności w tyskiej fabryce FCA Wanda Stróżyk powiedziała, że o planowanej fuzji nie tylko związkowcy, ale także kierownictwo zakładu, dowiedzieli się z mediów. Informacji na ten temat nie miała też europejska rada pracowników, skupiająca przedstawicieli strony społecznej FCA z różnych krajów."Trudno dziś przewidywać, jak przełoży się to na nasze zakłady. Jeżeli będzie decyzja o ulokowaniu u nas produkcji nowych modeli, na co czekamy od kilku lat, może to być dla nas z korzyścią, m.in. dzięki wspólnej sieci sprzedaży. Ale jeżeli np. po połączeniu okaże się, że poszczególne fabryki produkują to samo - wtedy może być różnie. Zobaczymy, co będzie się dalej działo" - powiedziała Wanda Stróżyk.Szefowa "S" w FCA zapewniła, że w procesie związanym z fuzją obu firm związkowcy będą zabiegać zarówno o utrzymanie miejsc pracy oraz obowiązujących w zakładach umów społecznych, jak i o godziwe wynagrodzenia pracowników. Oceniła, że obecnie pracownicy fabryk Grupy PSA (Opla) w Gliwicach i Tychach zarabiają ok. tysiąc zł miesięcznie więcej od pracowników fabryki FCA w Tychach. Jej zdanie, połączenie firm może być drogą do wyrównywania i podnoszenia wynagrodzeń.Zarządy obu firm i eksperci motoryzacyjni podkreślają, że nowa spółka uzyska jedne z najwyższych marż dzięki mocnej pozycji FCA w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej oraz pozycji Grupy PSA w Europie. Po połączeniu 50 proc. udziałów nowej spółki przypadnie akcjonariuszom Grupy PSA, a 50 proc. akcjonariuszom FCA. Spółka będzie notowana na giełdach: Euronext (Paryż), Borsa Italiana (Mediolan) i Nowy Jork Stock Exchange. 80 proc. synergii ma być osiągnięte po czterech latach, a całkowity jednorazowy koszt jej uzyskania szacuje się na 2,8 mld euro.