Gdy nie wiesz, jak rozliczyć Ukraińców z pracy w Polsce. Wtedy do gry wchodzi Pajmon CPT

Ukraińcy otrzymują od pracodawcy w Polsce dokumenty: PIT-11, IFT-1/IFT-1R - w zależności od kraju rozliczeń podatku. Deklaracje muszą zostać przekazane podatnikowi najpóźniej do 28 lutego 2022 r., a urzędowi skarbowemu do końca stycznia lub do końca lutego – w zależności od rodzaju sporządzanego dokumentu.