Google oskarżane o naruszanie praw pracowniczych w USA

Amerykańska Krajowa Rada ds. Stosunków Pracy (NLRB) oskarżyła koncern Google o bezprawne kontrolowanie, przesłuchiwanie i późniejsze zwolnienie przynajmniej dwojga pracowników za protesty przeciwko polityce firmy i próbę sformowania związku zawodowego.

Agencja NLRB zarzuciła firmie z Mountain View, że złamała prawo pracy, nielegalnie szpiegując pracowników organizujących protesty przeciwko polityce spółki, bezprawnie przesłuchując ich, wysyłając na bezpłatny urlop, a potem bezprawnie zwalniając dwoje z nich.

Chodzi o Laurence'a Berlanda i Kathryn Spiers, z którymi koncern rozwiązał umowę o pracę pod koniec 2019 r. Berland badał związki Google'a z firmą IRI Consultants, znaną z otwartego zwalczania związków zawodowych, i namawiał pracowników do protestów przeciwko tej współpracy. Spiers natomiast zaprogramowała w systemie wyskakujące okienko z informacją dla współpracowników o tym, że mają prawo zrzeszać się w związki zawodowe. Google zarzucił pracownikom, że naruszyli zasady bezpieczeństwa i ujawnili wewnętrzne informacje firmy, co miało być podstawą do ich zwolnienia.

"Google zawsze pracował na rzecz wspierania kultury wewnętrznych dyskusji, mamy też ogromne zaufanie do naszych pracowników. Tym razem podjęte przez nas działania związane były z poważnym naruszeniem polityki firmy i niedopuszczalnym nadużyciem zaufania" - poinformował koncern w oświadczeniu.

Amerykańska Krajowa Rada ds. Stosunków Pracy (NLRB) uznała, że decyzja koncernu o zwolnieniu podwładnych była sprzeczna z prawem. Google ma teraz czas do 16 grudnia, żeby ustosunkować się do zarzutów agencji. W przeciwnym wypadku sprawa w połowie kwietnia trafi do sądu administracyjnego. Jeśli Google przegra, może być zmuszony do wypłacenia zwolnionym pracownikom zaległego uposażenia, a nawet przywrócenia ich do pracy.

Sprawa Berlanda i Spiers nie jest jedyną, jaką analizowała w odniesieniu do Google'a amerykańska rada ds. pracy. Kilkunastu innych pracowników zarzuciło koncernowi bezprawne zwolnienie za krytykowanie firmy i udział w protestach pracowniczych, organizowanych m.in. po tym, jak wyszło na jaw, że Google wypłacił 90 mln odprawy byłemu wiceszefowi koncernu Andy'emu Rubinowi oskarżanemu o wykorzystywanie seksualne. NLRB dopatrzyła się jednak uchybień jedynie w odniesieniu do Spiers i Berlanda. Inni pokrzywdzeni pracownicy zapowiadają, że będą się jeszcze odwoływać od decyzji .