Google przedłuża pracę zdalną i planuje elestyczny tydzień pracy

Koncern Google poinformował pracowników, że pozwoli im kontynuować pracą w formie zdalnej przynajmniej do września przyszłego roku. Firma planuje też wprowadzenie w przyszłości elastycznego tygodnia pracy.

Jak poinformował podwładnych szef Google'a Sundar Pichai w wysłanym w niedzielę mailu, koncern umożliwi zatrudnionym kontynuowanie pracy z domu przynajmniej do jesieni przyszłego roku. Firma testuje również pomysł wprowadzenia w przyszłości elastycznego modelu pracy w biurach. W praktyce pracownicy byliby zobowiązani pracować w biurze przynajmniej trzy razy w tygodniu, a w pozostałe dni mogliby wykonywać swoje obowiązki zdalnie - pisze dziennik "The New York Times".

"Sprawdzamy hipotezę zakładającą, że elastyczny model pracy zaowocuje wyższą produktywnością, lepszą współpracą i lepszym dobrostanem psychicznym naszych pracowników" - napisał Pichai w mailu.

Google był jedną z pierwszych firm, które pozwoliły zatrudnionym na pracę zdalną w związku z pandemią COVID-19. Koncern już wcześniej poinformował, że opóźni planowany pierwotnie na styczeń 2021 r. powrót pracowników do biura do czerwca przyszłego roku; teraz ten termin został przesunięty do września.

W ubiegłym tygodniu także szef koncernu Apple, Tim Cook podczas wirtualnego spotkania z pracownikami koncernu zapowiedział, że większość zatrudnionych w firmie będzie kontynuować pracę zdalną przynajmniej do czerwca 2021 r.