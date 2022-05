Gospodarka na wysokich obrotach, ale silniki się krztuszą

Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze szacunki - gospodarka urosła w pierwszym kwartale o 8,5 proc. rok do roku. To zapewne ostatni taki kwartał. Czeka nas ostre hamowanie albo... miękkie lądowanie. Prognozy są nadal obarczone potężnym ryzykiem - in plus i in minus.

Polska gospodarka weszła w 2022 rok rozpędzona - potwierdził GUS. W pierwszym kwartale urosła o 8,5 proc.

Za większość tego wzrostu odpowiadał jednak wzrost zapasów - słabły natomiast takie silniki wzrostu gospodarczego jak konsumpcja i inwestycje.

Pod koniec roku i na początku przyszłego tempo wzrostu gospodarczego może spaść w okolice zera. Techniczna recesja nie jest nieprawdopodobnym scenariuszem.

Polska gospodarka z impetem wystrzeliła po pandemicznym osłabieniu. GUS potwierdził we wtorek, że w pierwszych trzech miesiącach roku gospodarka urosła w ujęciu realnym, po uwzględnieniu inflacji o 8,5 proc. (po 7,6-procentowym wzroście w czwartym kwartale 2021). To najszybsze tempo wzrostu od 1995 roku, ale i jedno z najszybszych w Unii Europejskiej.

Zobacz też: Resort finansów: w tym roku wzrost gospodarczy - 3,8 proc, inflacja - 9,1

To imponujący wynik, ale…. Po pierwsze, po części wynika on z efektu niskiej bazy - rok temu gospodarkę wciąż jeszcze spowalniały pandemiczne obostrzenia. W porównaniu z „normalnym” kwartałem wzrost byłby wciąż szybki, ale już mniej wyśrubowany. Po drugie, ekonomiści wskazują na niepokojącą i mało rozwojową strukturę tego wzrostu.

Zobacz też: Wzrost gospodarczy: analitycy bardziej optymistyczni, niż KE

- Dwa silniki czyli konsumpcja i inwestycje wyglądają słabo - twierdzi Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska.

Konsumpcja wzrosła wprawdzie o 6,6 proc. - co już samo w sobie nie jest imponującym wynikiem - ale, jak zwraca uwagę ekonomistka w ujęciu kwartalnym w czwartym kwartale mieliśmy spadek o prawie półtora proc., w pierwszym niewielki wzrost o 0,6 proc. W skali dwóch kwartałów konsumpcja się zatem zmniejszyła, co może być pierwszym sygnałem ograniczania zakupów z powodu wysokiej inflacji.

Inwestycje znów słabną

Rozczarowały także inwestycje, które wzrosły mimo efektu niskiej bazy ledwie o 4,3 proc.

- Zwłaszcza inwestycje firm są dużo słabsze - wskazuje Aleksandra Świątkowska, dodając, że w najbliższym czasie niepewność otoczenia gospodarczego - wysoka inflacja utrudniająca, czy wręcz uniemożliwiająca planowanie biznesu w dłuższym terminie plus trudne do oszacowania konsekwencje gospodarcze wojny w Ukrainie będą w najbliższym czasie zniechęcać przedsiębiorców do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie wspominając o znacznie wyższych niż w ubiegłym roku kosztach kredytu.

Skoro zatem konsumpcja i inwestycje były rozczarowujące, to skąd tak wysoki wzrost gospodarczy? To efekt bezprecedensowego wzrostu zapasów, które wzrosły o 7,7 proc rok do roku.

- Ten trend obserwujemy już od kilku miesięcy - twierdzi ekonomistka BOŚ, wskazując, że firmy zwiększają zapasy zabezpieczając z jednej strony ciągłość produkcji w sytuacji zaburzeń łańcuchów dostaw, z drugiej zabezpieczając się przed rosnącą inflacją.

Zapasy ratują wzrost

- W pierwszym kwartale zapasy w przedsiębiorstwach wzrosły o 65,7 mld zł (najwyższy kwartalny wzrost w historii) wobec wzrostu 46,9 mld zł w czwartym kwartale i 99,3 mld zł w całym 2021 r. - podkreśla Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole.

- To jednak nie może trwać wiecznie, góra kilka kwartałów, kiedyś ta skłonność do powiększania zapasów się wyczerpie - wskazuje ekonomistka. A to oznacza, że najsilniejszy obecnie silnik wzrostu gospodarczego mocno spowolni obroty. Na to, że zastąpią je konsumpcja czy inwestycje nie ma raczej co w najbliższych kwartałach liczyć.

- Tak wysoki wkład przyrostu zapasów do dynamiki PKB nie utrzyma się w kolejnych kwartałach, co będzie oddziaływać w kierunku wyraźnego spowolnienia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu i PKB - zgadza się z tą diagnozą Jakub Borowski.

Eksport na zakręcie

A co eksportem, który przed pandemią, ale i w jej trakcie był jednym z głównych motorów wzrostu? Nie najlepiej.

- Mimo wysokiej dynamiki obrotów eksportowych (w euro) widocznych w danych z bilansu płatniczego, eksport wzrósł zaledwie o 2,0 proc. rok do roku. To może być związane ze słabą dynamiką eksportu usług (m.in. turystycznych) i być powiązane z słabym wzrostem wartości dodanej w branży zakwaterowanie i gastronomia (wzrost zaledwie o 5,3 proc. rok do roku w pierwszym kwartale, mimo gigantycznych efektów niskiej, ubiegłorocznej bazy) - wskazują ekonomiści PKO BP.

- Uwagę zwraca tutaj mocne hamowanie eksportu, który wzrósł jedynie o 2 proc. rok do roku i w samym I kwartale obniżył się o 2,1 proc. kwartał do kwartału (po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych). Interpretujemy to jako pierwszy negatywny skutek wojny na Ukrainie i zerwania większości powiązań handlowych z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Spodziewaliśmy się, że pierwsze (choć nie największe) uderzenie pojawi się od strony eksportu i dzisiejsze dane wydają się to potwierdzać - oceniają analitycy Pekao.

Miękkie lądowanie albo recesja

Czeka nas zatem hamowanie gospodarki, którego efektem będzie również - chociaż w nieco dłuższej perspektywie - obniżenie inflacji. Jak ostro wyhamuje gospodarka? Jakub Borowski obstaje przy scenariuszu miękkiego lądowania.

- Dzisiejsze dane o PKB w pierwszym kwartale w połączeniu z opublikowanymi dotychczas danymi o aktywności gospodarczej i koniunkturze w okresie kwiecień-maj sygnalizują ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2022 r. (4,1 proc.) oraz, ze względu na efekt wysokiej bazy, ryzyko w dół dla oczekiwanej przez nas dynamiki PKB w 2023 r. (3,3 proc.) - twierdzi Borowski.

- Prawdopodobieństwo tzw. technicznej recesji (spadku odsezonowanego PKB przez co najmniej dwa kwartały z rzędu) jest nadal niewielkie, choć nie można wykluczyć materializacji tego scenariusza w drugiej połowie 2022 r. Ewentualnemu spadkowi PKB w tym okresie nie będzie jednak towarzyszyć silne pogorszenie sytuacji na rynku pracy, co jest kluczowe dla oceny społecznych skutków recesji i ewentualnej reakcji polityki fiskalnej i pieniężnej - dodaje ekonomista.

Wiele wskazuje jednak na to, że na przełomie 2022 i 2003 roku wzrost gospodarczy będzie znacznie poniżej 2 proc. (ekonomiści Santandera obstawiają 1 proc.). Ze względu na efekt wysokiej bazy - możliwe jest również zejście „pod kreskę”:. Trzeba jednak zaznaczyć, że wszelkie prognozy obarczone są bardzo dużą niepewnością, zarówno in plus, jak i in minus - wiele będzie zależało od przebiegu wojny na Ukrainie, poziomu inflacji (na ceny żywności wpłynie pogoda), a także sytuację pandemiczną. Nie ulega jednak wątpliwości, że jeśli chodzi o gospodarkę, to do 2022 roku pasuje jak ulał powiedzenie: miłe złego początki.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl