Gowin: gastronomia będzie musiała się jeszcze uzbroić w cierpliwość

Gastronomia będzie musiała się jeszcze uzbroić w cierpliwość, w Europie będzie to zapewne jedna z ostatnich otwieranych branż - mówił w piątek wicepremier Jarosław Gowin. Jak dodał, resort pracuje nad nowymi rozwiązaniami dla biznesu w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju.

W piątek podczas czatu na profilu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na Facebooku szef resortu odpowiadał na pytania przesłane przez przedsiębiorców. Wiele z nich dotyczyło braku możliwości skorzystania z rządowej pomocy, a także lokali gastronomicznych.

Gowin przyznał, że ma świadomość, iż branża gastronomiczna jest jedną z najciężej dotkniętych przez pandemię. Jak mówił, zapowiedzi z większości krajów wskazują, że będzie to jedna z ostatnich branż otwieranych w Europie ze względu na trudności z zachowaniem dystansu i siedzeniem w lokalach bez masek. "Wygląda na to, że gastronomia będzie musiała się jeszcze uzbroić w cierpliwość" - zaznaczył.

Na pytanie, kiedy zostanie zniesiony zakaz organizacji wesel, szef MRPiT odparł, że jest to bardzo trudne zagadnienie, bo nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość. "W większym stopniu jest to pytanie do resortu zdrowia, bo to nie mój resort decyduje o obostrzeniach sanitarnych" - powiedział. Przypomniał, że branża weselna jest objęta pomocą.

Padło też pytanie o pokoje zagadek. "Spróbujemy się przyjrzeć tej kwestii. Odmrożenie tej branży będzie zależało od poziomu zakażeń i dostępnych prognoz, natomiast wiem, że kody PKD właściwe dla pokoi zagadek są uwzględnione w tarczy branżowej i PFR" - oświadczył wicepremier.

Część pytań dotyczyła indywidualnych przypadków, kiedy to np. salon fryzjerski, choć nieobjęty zakazem działalności, musiał zostać zamknięty, bo działa przy granicy z Niemcami i stracił klientów; nie może liczyć na pomoc rządową. Szef MRPiT zauważył, że obecnie nie ma takiej możliwości, ani nie ma takiej potrzeby, by pomagać całej gospodarce, a takie indywidualne przypadki "umykają".

"Zdaję sobie sprawę z tych dramatów i czuję osobisty ciężar. Nasze tarcze pomocowe należą do najszerszych w Europie w stosunku do PKD. Mamy świadomość, że nie docierają do wszystkich, a nawet jeśli pomoc dociera, to i tak nie jest wystarczająca, by sobie poradzić na ryku w czasach obostrzeń. Czasami, choć firmy nie są bezpośrednio dotknięte obostrzeniami, to zmieniają się nawyki konsumentów. Część firm będzie musiała się restrukturyzować. Oferujemy realną pomoc. Nad dodatkowymi instrumentami na nowy start, nowy początek pracujemy w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy te propozycje ogłaszać" - poinformował.

Na pytanie, czy jest rozważane rozszerzenie tarcz pomocowych dla wszystkich podmiotów, których obroty spadły od 70 do 100 proc., odparł, że nie. "Jeżeli jakaś działalność nie jest objęta ograniczeniami, a następuje tak gwałtowny spadek obrotów, to oznacza, że coś w tej firmie najprawdopodobniej działa nie tak i to jest już firma zombie" - stwierdził wicepremier.

Większość dotychczasowych ograniczeń, jak zakaz organizacji wesel, działalność gastronomii tylko na wynos, została przedłużona do 28 lutego. Od piątku mogą być otwarte kina, teatry, filharmonie i opery, baseny i stoki narciarskie. Hotele i pensjonaty mogą udostępniać gościom połowę swoich miejsc noclegowych.