Gowin: Urzędy pracy będą wspierały firmy poszukujące pracowników

Urzędy pracy będą wspierały firmy poszukujące pracowników - mówił w sobotę podczas prezentacji "Polskiego Ładu" wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Jak dodał, w czasie pandemii praca zdalna była koniecznością, ale w wielu przypadkach bardzo dobrze się sprawdziła.

"Przedstawimy nową ustawę o pracy zdalnej, równoważącą interesy pracodawców, pracowników i związków zawodowych" - zapowiedział w sobotę podczas prezentacji "Polskiego Ładu" wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Jak mówił, "polskie urzędy pracy będą wspierały firmy poszukujące pracowników". "Udostępnimy wszystkim możliwość rozwoju zawodowego" - podkreślił.

Szef MRPiT wskazał, że istotna jest aktywizacja zawodowa osób nabywających uprawnienia wynikające z wieku emerytalnego i zachęcanie ich do pozostania na rynku pracy. "Zależy nam bardzo na tym, aby jak największa część Polaków - tych, którzy są zdolni do pracy i chcą, miała jak najwięcej bodźców (do utrzymania aktywności zawodowej - PAP)" - mówił Gowin.

Wskazał, że wprowadzony zostanie "zerowy PIT dla osób, które wchodzą w wiek emerytalny, ale chcą nadal pracować. "Te pieniądze z niepobieranego PIT-u będą odkładały się na konto emerytalne każdej takiej osoby i w ten sposób zapobiegniemy czemuś, co jest ogromnym problemem Polski, mam na myśli niski poziom emerytur" - tłumaczył Jarosław Gowin.

Poinformował, że Porozumienie zaproponowało rozwiązania dające zwiększenie opieki nad polskimi talentami. "W każdym mieście powiatowym powstanie +Pracownia Przyszłości+ - laboratoria, w których polska młodzież będzie przygotowywać się z tych dziedzin, które są kluczowe w rozwoju gospodarki - matematyka, chemia, nowoczesne technologie" - zapowiedział minister.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl