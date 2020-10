Gowin: wzrost nakładów na B+R to efekt reform

Wzrost nakładów na B+R, czyli na działalność badawczo-rozwojową to efekt reform, których celem było zwiększenie poziomu innowacyjności naszego kraju - podkreślił wicepremier Jarosław Gowin. GUS podał, że w 2019 nakłady krajowe na B+R wzrosły wobec 2018 r. o 18,1 proc.

Główny Urząd Statystyczny w piątek poinformował, że w 2019 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 18,1 proc. i przekroczyły 30 mld zł. Wskaźnik intensywności prac B+R, stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB, wzrósł do 1,32 proc. (w 2018 r. - 1,21 proc.).

- To efekt wszystkich reform podejmowanych, aby zwiększyć poziom innowacyjności naszego kraju, w tym głównie tych ukierunkowanych na stworzenie ram prawnych, które zachęcają przedsiębiorców do podejmowania prac badawczo-rozwojowych. Stymulują one tworzenie i rozwój innowacji. Przykładem takich rozwiązań jest ulga podatkowa B+R oraz ulga IP Box - skomentował dane GUS wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Resort podał w komunikacie, że wśród sektorów wykonawczych - sektor przedsiębiorstw - przeznaczył na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych najwięcej, bo aż 19 mld zł. Stanowiło to 62,8 proc. nakładów krajowych brutto na działalność B+R (wobec 66,1 proc. w 2018 r.). Drugim pod względem wielkości nakładów sektorem jest szkolnictwo wyższe (35,6 proc.). W porównaniu z poprzednim rokiem, w 2019 r. nastąpił wzrost nakładów na działalność B+R dla wszystkich - poza rządowym - sektorów wykonawczych, przy czym największy odnotowano w sektorze szkolnictwa wyższego (32,7 proc.). Biorąc pod uwagę skalę inwestycji w B+R równie pozytywnie oceniany jest wzrost o 12,3 proc. w sektorze przedsiębiorstw - podkreślono.

Ministerstwo wskazało, że głównymi sektorami finansującymi badania naukowe i prace rozwojowe w 2019 r. był sektor przedsiębiorstw oraz sektor rządowy, których środki stanowiły odpowiednio 50,7 proc. oraz 38,8 proc. wszystkich nakładów wewnętrznych na działalność B+R.

- Korzystne zmiany w zakresie działalności B+R widać również na przykładzie systematycznie poprawiających się danych dotyczących liczby podmiotów w działalności B+R oraz personelu zaangażowanego w działalność badawczo-rozwojową - dodano.

Resort przyznał, że choć pod względem wskaźnika intensywności prac B+R Polska odstaje od unijnej średniej (w 2018 r. relacja GERD/PKB dla UE-28 wynosiła 2,11 proc.), dystans ten jest systematycznie nadrabiany, dzięki utrzymującej się wysokiej dynamice wzrostu nakładów, głównie sektora przedsiębiorstw.

- Przedsiębiorcy dostrzegają potrzebę inwestowania w prace badawcze i rozwojowe oraz korzyści płynące z tego tytułu, co ma odzwierciedlenie w wysokości środków przeznaczanych na ten cel. Wyniki zaprezentowane przez GUS można odczytać jako dowód pozytywnego odbioru przez firmy dotychczasowych zmian w prawie - podsumowano.