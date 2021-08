Greenwashing czy realna zmiana, czyli jak przedsiębiorstwa odpowiadają na wyzwania środowiskowe

Dziś zrównoważony rozwój to nie kwestia mody, czy korzyści wizerunkowych, a po prostu konieczność - mówi w rozmowie z WNP.PL Agata Mazurek-Bąk, członek zarządu, dyrektor HR Grupy Veolia w Polsce.

Warto też nauczyć się jak transparentnie komunikować swoje plany i działania - do wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Dzięki temu firmy mogą zostać poddane społecznej ocenie, czy faktycznie pracują na rzecz zrównoważonego rozwoju, czy też świadomie starają się jedynie wykorzystywać zwiększoną wrażliwość na sprawy ekologii wyłącznie w celu osiągnięcia zysku. Pierwszymi recenzentami będą pracownicy...- Grupa Veolia konsekwentnie wdraża i propaguje najwyższe standardy w obszarze odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi i chce być liderem transformacji ekologicznej w zakresie produkcji energii oraz nowoczesnych usług zarządzania energią, gospodarką wodno-ściekową i odpadową.Misja Grupy to „Odnawianie zasobów świata". Mamy świadomość, że realizując ją rzeczywiście przyczyniamy się do postępu ludzkości, zapewniając jej lepszą przyszłość.Czytaj także: Zero węgla. Veolia term zdradza szczegóły marszu do nowej energetycznej rzeczywistości

Realizację celów zrównoważonego rozwoju zawarliśmy w naszej strategii zarówno na poziomie globalnym jak i krajowym. W Veolii jesteśmy przekonani, że dalszy rozwój ludzkości będzie możliwy jedynie wtedy, kiedy potraktujemy zagadnienia ekonomiczne, społeczne i środowiskowe jako niepodzielną całość, dlatego stawiamy sobie ambitne wyzwania i śledzimy ich realizację według jasno określonych KPI w całym tym spektrum.- Jay Westerfield rzeczywiście jako jeden z pierwszych wskazał na niepokojącą praktykę, jaką jest świadome wykorzystywanie zwiększonej wrażliwości na sprawy ekologii. Dziś zrównoważony rozwój to nie kwestia mody, czy korzyści wizerunkowych, a po prostu konieczność. Ale bycie eko jest trendy, więc wiele podmiotów wybiera szkodliwą drogę na skróty licząc na szybkie i łatwe zyski. To szalenie ryzykowne działanie, które może doprowadzić do rozczarowania konsumentów, a co za tym idzie do utraty przez firmę reputacji, finansowania, wizerunku i pozycji na rynku. Ponowna odbudowa zaufania będzie wymagała poniesienia kosztów przewyższających wcześniejsze zyski ze sprzedaży pseudo-ekologicznych produktów czy usług.Czytaj także: Veolia przechodzi na gaz, ale myśli już o innych paliwach Dlatego ważne, by podkreślić tu odpowiedzialność menedżera za majątek powierzony nam przez właścicieli firmy. Nie mamy prawa doprowadzać do jego erozji, zatem wizja długoterminowych konsekwencji naszych działań musi być brana pod uwagę w procesie podejmowania codziennych decyzji.Greenwashing podważa wiarygodność biznesu, godząc także w firmy, które są rzetelnie zaangażowane w realizację celów zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim w interesy konsumentów.- Oczywiście, dlatego gra w pozorowanie eko jest szalenie niebezpieczna. W ostateczności może się zdarzyć, że wiele osób zrezygnuje z zachowań prośrodowiskowych, bo będą się czuły oszukane i zniechęcone.Doskonale pamiętam dyskusję wśród swoich znajomych sprzed kilku lat i pytania "po co ja mam segregować te śmieci, skoro widziałem wiele razy jak oni to potem znów wszystko wrzucają do jednego dołu". To najgorsza ewentualność.Sądzę, że greenwashing można najlepiej pokonać rzetelną wiedzą, dlatego w interesie nas wszystkich jest dalszy rozwój edukacji ekologicznej. Lepsze zrozumienie przez konsumentów kwestii środowiskowych będzie dla nich pomocne w odróżnieniu działań firm mających rzeczywiście pozytywny wpływ na środowisko, czy też minimalizujących negatywny wpływ, od tych, które próbują zbić kapitał zaufania społecznego na eko-trendach.Warto szukać informacji czy zadawać pytania. Dlatego Veolia od lat realizuje transparentną politykę komunikacji. Rzetelne informacje o naszych planach i konkretnych inwestycjach z łatwością można odszukać w sieci. Powód jest prosty, nie mamy nic do ukrycia.- Przede wszystkim o dobrych praktykach z zakresu zrównoważonego rozwoju można informować dopiero i tylko wtedy, gdy zobowiązanie jest prawdziwe i realizowane poprzez konkretne i spójne inicjatywy oraz projekty. Zrównoważony rozwój wymaga podejścia holistycznego, zintegrowanego, strategicznego i długofalowego oraz wpisania go w DNA firmy. Tak jak wspominałam, takie podejście ma właśnie Veolia. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są skoordynowane i obejmują wszystkie obszary i poziomy działania Grupy. Veolia opracowała swój „The Purpose", czyli wizję rozwoju, cele i zobowiązania względem naszych interesariuszy. Jako jedna z niewielu firm wskazaliśmy wśród najważniejszych interesariuszy planetę i określiliśmy jakie zadania mamy względem niej.Głęboko wierzymy, że można realizować biznes w sposób odpowiedzialny, z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska. W efekcie Grupa Veolia przyjęła strategię, która zobowiązuje nas nie tylko do wyeliminowania węgla w swoich instalacjach do 2030 r., ale także do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku.- Wypracowaliśmy szczegółowe plany eliminacji węgla ze wszystkich naszych instalacji. Wprowadzamy gaz jako paliwo przejściowe jednocześnie angażując się w poszukiwanie nowych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej.Równolegle rozwijamy projekty wykorzystujące odzysk ciepła z procesów przemysłowych i odnawialne źródła energii . Zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego, inwestujemy w termiczny odzysk energii z odpadów nierecyklingowalnych, czyli tzw. RDF oraz w technologie odzysku energii z zakładów przemysłowych i oczyszczalni ścieków. Sztandarowymi przykładami są nasze instalacje w Miasteczku Śląskim, gdzie do produkcji ciepła wykorzystujemy ciepło odpadowe z lokalnej huty cynku, czy też Szlachęcin gdzie uruchomiliśmy instalację odzysku ciepła ze ścieków.Rozwijamy także OZE zarówno budując instalacje PV w naszych ciepłowniach jak i zwiększając udział biomasy. Inwestujemy również w rozwój technologii przemysłowej produkcji i wykorzystania wodoru jako paliwa do produkcji energii. Wierzymy, że w późniejszym okresie, gdy tylko pozwoli na to otoczenie regulacyjne i warunki technologiczne, do koszyka paliw zostaną wprowadzone wodór i biogaz.By to wszystko było możliwe - przygotowujemy do tych nowych wyzwań naszych pracowników, oferując im odpowiednie programy budowy nowych kompetencji. Na naszym przykładzie widać, że komunikacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju musi być transparentna i opierać się przede wszystkim na prawdzie popartej liczbami i przykładami. Dla zaangażowanych w ochronę środowiska przedsiębiorstw kluczowe jest pozyskanie zaufania ich partnerów i klientów. Podstawą tego zaufania jest uczciwość we wszystkich aspektach prowadzonej działalności.