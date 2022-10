Hiszpania: W szczycie sezonu turystycznego przybyło ponad 60 tys. bezrobotnych

Pomiędzy lipcem a wrześniem br., czyli okresem uznawanym za szczyt sezonu turystycznego w Hiszpanii pracę straciło 60,8 tys. osób, wynika ze statystyk opublikowanych w czwartek przez Narodowy Instytut Statystyczny (INE) w Madrycie.

Urząd odnotował, że choć w porównaniu do drugiego kwartału br. poziom bezrobocia zwiększył się o niespełna 0,2 punkty procentowe do 12,6 proc., ale jak wskazał doszło do zmiany tendencji.

Rządowa agenda sprecyzowała, że trzeci kwartał 2022 r. przyniósł wzrost bezrobocia, zahamowując tendencję widocznego w ostatnich miesiącach spadku liczby osób bez zatrudnienia.

INE przypominając, że 47-milionowa Hiszpania znajduje się w czołówce UE pod względem poziomu bezrobocia, zaznaczył, że liczba osób bez zatrudnienia wciąż utrzymuje się poniżej 3 mln.

Według szacunków INE podczas szczytu urlopowego w Hiszpanii sektorami, w których zlikwidowano najwięcej miejsc pracy były usługi, rolnictwo oraz przemysł.

Rządowa agenda wskazała na niepokojące zjawisko, przejawiające się występowaniem dużego grona osób, które nie może znaleźć zatrudnienia od co najmniej dwóch lat. Zauważyła, że wśród 2,98 mln bezrobotnych Hiszpanów 42 proc. stanowią osoby, które nie pracują od 24 miesięcy, zaś ponad 12 proc. obywateli w wieku produkcyjnym nie ma zatrudnienia od 4 lat.

Marcin Zatyka

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl