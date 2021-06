Iluzoryczne odmrożenie targów, kongresów, imprez plenerowych

Rząd ogłosił kolejne poluzowanie obostrzeń, które objęło sektor spotkań i wydarzeń. Targi, konferencje i wystawy od 6 czerwca mogą się odbywać z limitem 1 os. na 15m2. - Niestety, optymistyczne wiadomości o odmrożeniu konferencji, targów i kongresów doprawione zostały przez ministra Niedzielskiego chochlą dziegciu w postaci limitów, które z automatu powodują, że większość tego typu spotkań traci zupełnie sens ze względu na ich rentowność i logistykę realizacji – komentuje Małgorzata Musiał-Bzowska, sekretarz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Postulat przedłużenia tarcz antykryzysowych

Przy obecnych obostrzeniach zdaniem Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń jest ona w praktyce iluzoryczna, zarówno dla hoteli, które po 6 czerwca nadal związane są limitem obłożenia 50 proc. gości, jak i koncertów w plenerze do 250 osób, czy kongresów z limitem 1 osoby na 15m².Członkowie Rady postulują między innymi, aby ogłoszone w środę 2 czerwca 2021 r. odmrożenie konferencji, kongresów, eventów i targów odbyło się choć na takich zasadach, jak w przypadku obecnych zasad dla kultury i imprez sportowych organizowanych pod dachem, czyli z ograniczeniem do 50 proc. obłożenia widowni lub powierzchni, z wyłączeniem z limitów osób zaszczepionych oraz obsługi.Wskazują, że ważne również, aby spotkania biznesowe nie podlegały limitom zgromadzeń, analogicznie do tych wytycznych, które jak podano były już w zastosowaniu we wrześniu 2020 roku.- Wydarzenia o skali kongresów, koncertów, imprez sportu masowego, konferencji czy targów to przedsięwzięcia przygotowywane tygodniami, więc od momentu odmrożenia do potwierdzenia zleceń, potem ich realizacji, a dopiero na końcu rozliczenia zysku minie jeszcze ładnych parę miesięcy. Co z wsparciem i rekompensatą finansową dla tych najpóźniej odmrażanych branż? – alarmuje Małgorzata Musiał-Bzowska.- Z naszej perspektywy tarcza branżowa i finansowa powinny być dla tych branż/wg kodów i/lub spadków przedłużone z automatu minimum o maj i czerwiec 2021 i o to apelujemy do strony rządowej od tygodni - stwierdziła Małgorzata Musiał-Bzowska.