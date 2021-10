J. Gowin o zmianach w rządzie: Kaczyński celowo osłabia Morawieckiego ale nie zamierza go odwołać

Gdyby zastanowić się, czy Mateuszowi Morawickiemu grozi dymisja, to moja odpowiedź będzie zdecydowanie przecząca. Jarosław Kaczyński celowo osłabia jego pozycję, ale nie zamierza go odwołać - mówi WNP.PL Jarosław Gowin oceniając rekonstrukcję rządu.

Kozioł ofiarny i niepotrzebne ministerstwo

Ważne zadanie stoi przed Anną Moskwą, nową minister klimatu. To na jej barkach spocznie wyzwanie naprawienia sporu z Czechami o kopalnię Turów.- Za minister Annę Moskwę trzymam kciuki tak samo, jak za każdego ministra w rządzie - choć sam jestem w opozycji. Moim zdaniem Anna Moskwa jest dobrych fachowcem i będzie kontynuowała wysiłki Michała Kurtyki, którego również uważam za eksperta. Niestety postanowiono go uczynić kozłem ofiarnym w sprawie Turowa. On nie zawinił a jedynie próbował naprawiać błędy innych - ocenia lider Porozumienia.Całkowicie negatywnie Jarosław Gowin ocenia przywrócenie Ministerstwa Sportu i Turystyki - tekę obejmie Kamil Bortniczuk. Przypomnijmy, że przed rekonstrukcją, za sprawy związane ze sportem odpowiadał minister kultury, zaś za turystykę, minister rozwoju i technologii.- Tworzenie Ministerstwa Sportu i Turystyki należy ocenić jednoznacznie negatywnie. Powstało tylko w ramach podziału łupów a jego istnienie jest całkowicie zbyteczne - mówi Jarosław Gowin - Jeżeli zaś chodzi o ocenę Kamila Bortniczuka, uważam, że to młody, zdolny i ambitny polityk. Moje wątpliwości co do niego w przeszłości budziła przede wszystkich jego postawa w konflikcie, który wybuchł wokół tzw. wyborów kopertowych - dodaje.