Jak planować, kiedy zawodzą wszelkie prognozy

– Słuchanie to bardzo ważna umiejętność. Należy słuchać rynku, jakie są jego potrzeby. Należy słuchać własnej organizacji, jakie są cele, dążenia, ambicje poszczególnych pracowników. Należy słuchać klienta, który dzieli się swoją opinią na temat usługi czy produktu – radzi w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Dzik, wiceprezes zarządu firmy Impel.

Jakub Dzik wskazuje, że planowanie w biznesie zmienia swój charakter.

– Rolą liderów przedsiębiorstwa jest stworzenie wizji, pewnego szkieletu planu, który działa jak kompas i pozwala poszczególnym menedżerom w przedsiębiorstwie orientować się, w którym kierunku wszyscy idziemy – podkreśla Jakub Dzik.

Umiejętność uczenia się, otwartość i zdolności komunikacyjne - to zdaniem menedżera Impela najważniejsze cechy lidera w niestabilnym otoczeniu.

W rozmowie z Jakubem Dzikiem zastanawiamy się między innymi nad tym, jak budować średnio- i długoterminowe strategie firm w czasach niestabilności.

- Jeszcze w czwartym kwartale zeszłego roku w naszej spółce ukraińskiej zajmowaliśmy się planowaniem strategii na kolejny dwunastomiesięczny okres - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Dzik, wiceprezes zarządu firmy Impel. - Mówiliśmy o tym, jak ułożyć strukturę handlową, które segmenty rynku chcemy opanować i zwiększyć w nich swój udział. Minęły raptem dwa miesiące i cała ta strategia poszła do kosza. Walczymy tak naprawdę o przetrwanie tej naszej firmy, która straciła większość przychodów. To skrajny przykład, natomiast chyba można śmiało powiedzieć, że zmienność otoczenia przedsiębiorstwa przez ostatnie dwa lata jest tak naprawdę z kwartału na kwartał coraz większa - ocenia Jakub Dzik.

Rola liderów: kompas i elastyczne działanie

Czy oznacza to, że można przestać planować? - Moim zdaniem nie. Planowanie jest cały czas konieczne. Natomiast to planowanie zmienia swój charakter - wskazuje Jakub Dzik. - Rolą liderów przedsiębiorstwa jest stworzenie wizji, pewnego szkieletu planu, który działa jak kompas i pozwala poszczególnym menedżerom w przedsiębiorstwie orientować się, w którym kierunku wszyscy idziemy. Szczegółowe działania, które służą wykonaniu tej strategii, muszą być planowane w krótkich okresach. Muszą być często sprawdzane, muszą być elastyczne, ponieważ zaplanowanie szeregu działań na 24 miesiące do przodu bardzo często już się po prostu nie sprawdza. A rolą liderów jest skomunikowanie wizji, pokazanie całej organizacji, w którą stronę idziemy - po to, żeby menedżerowie sami mogli podejmować decyzje, w jaki sposób najlepiej dojść do wyznaczonych celów.

Jakub Dzik zwraca uwagę, jak ważna jest w przypadku liderów firm zdolność uczenia się i ciekawość świata.

- Jeżeli jesteśmy ciekawi tego, co nas otacza, jeżeli chcemy poznawać nowe metody, nowe narzędzia, to jesteśmy w stanie rozwiązywać problemy - mówi Jakub Dzik. - Bardzo istotna jest umiejętność podejścia do drugiego człowieka. Trzeba rozumieć zespół, z którym się pracuje. Wiedzieć, co ten zespół napędza, motywuje. Trzeba się dobrze ze swoim zespołem komunikować. Nie na darmo się mówi, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Słuchanie to jest w ogóle bardzo ważna umiejętność. Należy słuchać rynku, jakie są jego potrzeby. Należy słuchać własnej organizacji, jakie są cele, dążenia, ambicje poszczególnych pracowników. Należy słuchać klienta, który dzieli się swoją opinią na temat usługi bądź produktu, jaki wytwarza organizacja. Tak więc słuchanie i wyciąganie wniosków zdecydowanie ma przyszłość - ocenia Jakub Dzik.

Celem przedsiębiorstwa jest, jak podkreśla Dzik, zaspokojenie potrzeb klienta. Tę potrzebę należy odkryć, następnie opracować metodę zaspokojenia tej potrzeby.

- A zysk jest niejako efektem tych działań - zaznacza nasz rozmówca.

