Jak poradzić sobie z głównymi wyzwaniami w obszarze produkcyjnym?

Rotacja pracowników, braki kadrowe i niedotrzymywanie terminów to główne wyzwania w obszarze produkcyjnym. W jaki sposób można te problemy rozwiązać?

Outsourcing procesów produkcji i logistyki zakłada przejęcie procesów przedsiębiorstwa w obszarach, które nie są dla niego kluczowe i pozwala znacząco usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

Korzyścią z outsourcingu jest nie tylko oszczędność budżetu, ale także terminowość, gwarancja jakości, zachowanie ciągłości usług i elastyczne dostosowanie do potrzeb.

Przed każdym wdrożeniem optymalizacyjnym powinien jednak następować drobiazgowy audyt, którego kluczową fazą jest rozmowa z pracownikami odpowiedzialnymi za proces, zatrudnionymi na różnych stanowiskach.

W rozwiązywaniu wyżej wymienionych aspektów pomocna może być zewnętrzna firma, która przeprowadzi audyt procesów i wskaże obszary wymagające naprawy. Wdrożenie działań usprawniających jak np. udostępnienie dodatkowych zasobów ludzkich czy wsparcie doradcze może w znacznym stopniu zwiększyć efektywność procesów.

Outsourcing procesów – na czym polega?

Outsourcing procesów produkcji i logistyki zakłada przejęcie procesów przedsiębiorstwa w obszarach, które nie są dla niego kluczowe. Michał Szeląg, dyrektor operacyjny w Sanpro Synergy wskazuje, że skutecznym rozwiązaniem możliwym do szybkiego wdrożenia jest outsourcing procesów.

- Przykładowe wdrożenie optymalizacji, które pokazuje, w jaki sposób można zyskać na małych zmianach, to wprowadzenie i utrzymanie standardów pracy czy eliminacja marnotrawstw. Przy niewielkim koszcie można ograniczyć nadgodziny pracownicze, zmniejszyć czas kompletacji i skrócić kontrolę - tłumaczy.

Zazwyczaj firmy korzystają z outsourcingu tylko części procesu. Aż 74 proc. badanych wskazuje na przekazywanie procesów swojej bieżącej działalności do firm zewnętrznych, wynika z badania przeprowadzonego przez Sanpro Synergy. Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się: proces produkcyjny (65 proc.), proces związany z zasobami ludzkimi (35 proc.), konfekcjonowanie (26 proc.) oraz pakowanie (24 proc.).

Korzyścią z outsourcingu tych działań jest nie tylko oszczędność budżetu, ale także: terminowość, gwarancja jakości, zachowanie ciągłości usług i elastyczne dostosowanie do potrzeb.

Praktyka potwierdza teorię

Te wyniki potwierdza też praktyka. Autorzy raportu wskazują na konkretny przykład: klient przygotowywał palety do wysyłki, na które składały się wyroby pochodzące z różnych partii produkcyjnych. Palety były jednorodne i należało pobierać z każdej z nich produkty, zgodnie ze specyfikacją, do przygotowania zestawów zwanych miksami. Początkowo pobierano produkty z wszystkich 16 palet. W ramach optymalizacji tzw. miksowanie zostało podzielone na 2 etapy – każdy po 8 palet.

- Początkowo prowadziliśmy projekt według wytycznych i rekomendacji klienta. Szybko jednak zauważyliśmy, że liczba „pustych przebiegów” była zbyt duża i nie pozwalała osiągnąć pełnej wydajności – mówi Wojciech Musiałowski, menedżer projektów procesowych z Sanpro Synergy.

- Po optymalizacji pracownik do pobrania towaru z najdalszej palety musiał pokonać nie więcej niż 1 metr. Przy 16 paletach obsługiwanych w ramach jednego etapu było to 3,5 metra. Większa liczba palet, to również większe ryzyko popełnienia błędu, co również miało znaczenie w kwestii wydajności - pracownik więcej czasu poświęcał na samokontrolę. Zdecydowaliśmy się zmniejszyć ilość jednorazowo obsługiwanych palet o połowę i finalnie zmniejszyliśmy czas kompletacji jednego zamówienia aż o 15 proc. - dodaje Musiałowski.

Audyt, czyli dobry start do optymalizacji

Przed każdym wdrożeniem optymalizacyjnym powinien następować audyt, którego kluczową fazą jest rozmowa z pracownikami odpowiedzialnymi za proces, zatrudnionymi na różnych stanowiskach. Pozwala to zebrać szczegółowe informacje o procesie na różnym etapie jego realizacji i odpowiedzialności.

- Kluczowy dla powodzenia projektu jest etap stabilizacji, czyli wykluczenia słabych punktów funkcjonowania, który ograniczamy czasowo do niezbędnego minimum. Pozwala to osiągnąć pożądaną jakość w krótkim okresie – mówi Wojciech Musiałowski.

Dodaje, że wdrażanie usprawnień wiąże się również z koniecznością otrzymania rzetelnych danych i wszelkich informacji od klienta, które są niezbędne do diagnozy obecnego stanu i dalszego projektowania współpracy oraz wdrażania usprawnień.

