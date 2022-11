Jak prowadzić dziś biznes? Pomoże wirtualny poradnik

Prowadzenie biznesu w dzisiejszych czasach to duże wyzwanie. Z jednej strony niepewne otoczenie gospodarcze, naznaczone skutkami pandemii i wojny w Ukrainie. Z drugiej strony niestabilność otoczenia prawnego, potęgowana przez zmienność przepisów. Do tego dochodzi rewolucja technologiczna i ekologiczna, z którą mierzyć się musi każda firma. Jak przedsiębiorcy mają się odnaleźć w tej skomplikowanej sytuacji?

„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to swojego rodzaju wirtualny poradnik dla przedsiębiorców, szukających odpowiedzi na najbardziej aktualne wyzwania, jakie stają przed biznesem.

Wśród tematów spotkań, organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, znalazły się takie tematy jak cyfryzacja, zielona transformacja, czy wreszcie wyzwania biznesowe powstałe w wyniku wojny w Ukrainie.

Eksperci podczas wideo spotkań dzielą się także swoją wiedzą, dotyczącą praktycznych aspektów prowadzenia biznesu. Zamówienia publiczne dla MŚP, dotacje, nowe przepisy dla e-handlu czy sukcesja w firmie, to tylko niektóre z tych tematów.

Z pomocą przedsiębiorcom, szukającym odpowiedzi na bieżące wyzwania, jakie niesie ze sobą cyfryzacja, zielona transformacja i zrównoważony rozwój, przychodzi kolejna, druga już odsłona „Idei Rozwoju Twojego Biznesu”.

To cykl spotkań online organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Ich celem jest przybliżenie znajomości nowych rozwiązań i regulacji, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej rodzimym przedsiębiorcom i wszystkim osobom zainteresowanym daną tematyką.

Pierwsze spotkanie odbyło się 8 listopada, kolejne odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godzinie 10:00 aż do 8 grudnia.

– Polski biznes nieustannie się zmienia, dlatego ważne jest, by przedsiębiorcy mieli dostęp do wysokiej jakości, rzetelnej wiedzy, która pozwoli im być na bieżąco z tematami, dzięki którym będą mogli efektywnie rozwijać swoją działalność. Na spotkaniach pojawią się m.in. tematy związane z technologią i cyfryzacją, które przybliżą uczestnikom innowacyjne podejście do prowadzonej działalności biznesowej – podkreśla minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

– Tegoroczna, druga odsłona „Idei Rozwoju Twojego Biznesu” to dowód, że polscy przedsiębiorcy entuzjastycznie przyjmują dotychczasową ofertę edukacyjną przygotowywaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i wynoszą z niej wiele cennej wiedzy. O sukcesie poprzedniej edycji świadczą liczby – ubiegłoroczny cykl obejrzało łącznie ponad 33,5 tysiąca osób, a stronę poświęconą spotkaniom odwiedziło ponad 49 tysięcy osób. W tym roku tematyka spotkań jest bardzo zróżnicowana i jestem przekonany, że dla wielu przedsiębiorców będą to wartościowe informacje–mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prosta Spółka Akcyjna, prosta forma prowadzenia działalności gospodarczej

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”, które odbyło się 8 listopada, poświęcone było Prostym Spółkom Akcyjnym, czyli stosunkowo nowej formie spółki kapitałowej, łączącej cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej.

Jak przekonują eksperci, to dobra forma działalności dla początkujących przedsiębiorców, mających unikalny know-how i chcących otworzyć biznes Jej głównym założeniem jest prostota w praktyce funkcjonowania spółki oraz elastyczność.

Jak to działa? Jakie zalety niesie za sobą zdecydowanie się na tę formę prowadzenia biznesu oraz jak w praktyce, krok po kroku rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą w ramach Prostej Spółki Akcyjnej? O tym dyskutowali zaproszeni przez PARP eksperci: Jan Drożdż z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Katarzyna Reszczyk-Król z kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k., Patryk Ryszewski z Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Michał Przychoda z kancelari DZP.

Zapis spotkania jest już dostępny tutaj:

Gospodarka obiegu zamkniętego. Tajniki inwestowania w zielone technologie

Tematem kolejnego spotkania pod szyldem „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”, organizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii, była gospodarka obiegu zamkniętego. Promowane przez Unię Europejską zatrzymywanie w obiegu wartości produktów, materiałów i zasobów tak długo, jak to możliwe, jest nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorców z wielu branż. Wymaga całkowitej zmiany podejścia do biznesu, bo dotyczy niemalże każdego etapu życia produktu, od jego wytwarzania, przez użytkowanie, aż po zagospodarowanie jako odpadu.

Elementami GOZ są m.in. działania takie jak: ponowne użycie, recykling czy odzysk. Koncepcja tego modelu jest spójna z dzisiejszymi trendami ekologicznymi, które coraz bardziej interesują zarówno zwykłych konsumentów, jak i przedstawicieli biznesu. W praktyce pozwala na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i ograniczenie zużycia energii, niezbędnej do nadmiarowej produkcji. Korzyści płynące z wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego to m.in. nowe odnawialne źródła energii, zwiększanie efektywności energetycznej, efektywne zbieranie i wykorzystanie odpadów.

Rynek jednak wciąż napotyka trudności we wdrażaniu rozwiązań GOZ. Wśród nich wspomnieć należy przede wszystkim wciąż niską świadomość i wiedzę uczestników rynku na temat klimatu oraz ograniczone zasoby finansowe. Aby skutecznie zniwelować te bariery, które występują przekrojowo i dotyczą różnych aspektów gospodarki i społeczeństwa, niezbędne jest finansowe i pozafinansowe wsparcie dla przedsiębiorców. W takich sytuacjach, ważne jest wsparcie podmiotów ogólnokrajowych i międzynarodowych.

O szczegółach dążenia do gospodarki obiegu zamkniętego dyskutowali eksperci podczas drugiego spotkania w ramach cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”.

Zapis spotkania jest już dostępny tutaj:

Idea Rozwoju Twojego Biznesu dwa razy w tygodniu aż do grudnia

W kalendarium cyklu, rozpisanym aż do grudnia, znalazło się wiele ciekawych tematów. 15 listopada eksperci dyskutowali i odpowiadali na pytania dotyczące zakłóceń łańcuchów dostaw w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę.

Kolejne spotkania odbędą się w ramach zamieszczone poniżej harmonogramu:

Jak z sukcesem przekazać firmę następcom? Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstw osób fizycznych (17 listopada)

Nowelizacja ustawy o CEIDG. Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców krok po kroku (22 listopada)

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych – know-how, usługi i wsparcie z zakresu transformacji cyfrowej dla przedsiębiorców (24 listopada)

Program grantów na nowe projekty inwestycyjne, szczególnie istotne dla polskiej gospodarki. Na co będzie można uzyskać dotację? (29 listopada)

Czy efektywność energetyczna wpływa na koszt prowadzenia działalności gospodarczej? Sprawdzamy! (1 grudnia)

Zamówienia publiczne dla MŚP. Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025 pod lupą (6 grudnia)

Dyrektywa Omnibus - nowe przepisy dla e-handlu krok po kroku (8 grudnia)

Wszystkie wideokonferencje będzie można obejrzeć pod linkiem: parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.