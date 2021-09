Jaka będzie przyszłość branży spotkań

Czas jest ulotny, tak jak wszystkie nasze wydarzenia. Filozofią ich organizacji są terminy i po prostu punktualność. Wydarzenia są jednak wielokrotnie przesuwane, dopasowywane czy adaptowane. Czas jest tym czynnikiem, od którego jesteśmy uzależnieni i jednocześnie jest dobrem, które mamy - pisze dr Krzysztof Celuch, pełnomocnik Rektora Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kiedy myślimy o przyszłości spotkań, możemy wyobrażać sobie świat science fiction, w którym teleportujemy się do zespołu spotkania. Nie wydaje się jednak, aby stało się to możliwe w najbliższym czasie. Wiele raportów poświęconych trendom w branży spotkań przewiduje natomiast, że przyszłość jest związana z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i pracą zdalną. Chociaż nie jesteśmy jeszcze na etapie teleportacji, robimy postępy i ulepszamy spotkania! Edukacja i koszty będą dominującymi hasłami przyszłości technologii spotkań.Do 2025 roku zwykłe spotkanie może stać się reliktem, jak faks i maszyna do pisania. Zastępując niektóre lub wszystkie spotkania alternatywami kontekstowymi, uwolnimy nasz czas i skupimy nasze cenne zasoby na rozwoju.Pandemia dała nam szansę na zmiksowanie i całkowite przemyślenie sposobu, w jaki realizujemy wydarzenia. Mamy możliwość przewartościowania naszego dotychczasowego podejścia. W ostatnich latach wiele wydarzeń było anulowanych lub przełożonych, klienci śpieszą się, aby znaleźć opcję wirtualną lub transmisję. Ale sam fakt, że można dziś organizować wirtualne wydarzenie, nie oznacza, że powinniśmy je robić. Nie każdy event można przełożyć na wersję cyfrową.Przyszłość branży spotkań jest bardzo silnie związana z tym, jak pracujemy, kształcimy, współpracujemy i współdziałamy. W tej chwili mamy wyjątkową szansę zastanowienia się nad tym, gdzie byliśmy, dokąd zmierzamy i ostatecznie, dokąd chcemy iść. Najważniejsze jest to, że branża spotkań żyje i ma się dobrze, bez względu na to, w jakim kierunku pójdziemy.pełnomocnik Rektora Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym