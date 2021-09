Jaka powinna być liderka 5.0? Odpowiedź poznasz na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Jak jest sytuacja kobiet na rynku pracy, co powinno się zmienić, skąd czerpać wzorce? Na te pytania odpowiedzą uczestnicy sesji "Przywództwo 5.0 - kluczowe kompetencje liderek przyszłości", która odbędzie się w ramach 13. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 20-22 września w Katowicach.

Podczas sesji nie zabraknie tematów związanych z rynkiem pracy.

Z raportu PwC „Women in Work Index. The impact of COVID-19 on women in work” wynika, że skutki pandemii COVID-19 będą bardziej odczuwalne przez kobiety niż mężczyzn. Eksperci przeanalizowali sytuację kobiet na rynku pracy w 33. krajach OECD. W sektorach najbardziej dotkniętych przez COVID-19 zatrudnionych jest więcej kobiet niż mężczyzn, a wstępne dane już teraz pokazują, że w minionym roku to właśnie kobiety częściej traciły pracę.

To właśnie sytuacja kobiet w kontekście ekonomicznym, społecznym i mentalnym w czasie pandemii i w czasach poscovidowych będzie jednym z elementów sesji "Przywództwo 5.0 - kluczowe kompetencje liderek przyszłości". Dyskusja odbędzie się w ramach 13. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

20 września (start sesji o godzinie 16:30) liderki, menagerki, prezeski szukać będą odpowiedzi na pytanie w jaki sposób efektywnie zarządzać społeczeństwami i organizacjami, jakie są kluczowe kompetencje przyszłości, jaką rolę ogrywają self-coaching i mentoring.

Do udziału w sesji zaprosiliśmy:

- Sylwię Bilską, general managera w firmie Edenred Polska

- Małgorzatę Bonikowską, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz prezes THINKTANK

- Dorotę Natalię Haller, CMO w Huawei Consumer Business Group

- Elizabeth Filippouli, prezes Global Thinkers Forum

- Annę Rulkiewicz, prezes zarządu grupy LUX MED oraz prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

- Lucynę Stańczak-Wuczyńska, przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas

Dyskusję moderować będzie Joanna Burnos, założycielka LEADERIS Institute.

