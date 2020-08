Janusz Michałek: Polska powinna przejmować łańcuchy dostaw

Wiele firm w Europie i Stanach Zjednoczonych próbuje skracać łańcuchy dostaw. Zamiast Azji wybierają bliższe lokalizacje. W Europie w sposób naturalny najlepszym miejscem do otwierania produkcji jest Polska, a w Polsce właśnie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ze swą infrastrukturą i kadrami. W tym widzimy naszą szansę na dalszy dynamiczny rozwój - mówi WNP.PL Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

- W związku z wieloletnią działalnością przemysłu ciężkiego, mamy najlepiej w Polsce przygotowane tereny od strony infrastrukturalnej. Jeśli tylko będziemy sprawnie porządkować kwestie ich własności, to jesteśmy w stanie wygenerować dobre setki hektarów pod nowe inwestycje.Po drugie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy pracują dzisiaj w górnictwie, stanowi dobrze wykwalifikowaną kadrę, na której kompetencje składa się wysoka wiedza techniczna oraz etos pracy.Inwestycje w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w ciągu 24 lat jej funkcjonowania przełożyły się bezpośrednio na powstanie ponad 80 tys. nowych miejsc pracy. Jako że jedno takie miejsce tworzy wokół siebie nawet trzy następne, to bezpośrednio i pośrednio przyczyniliśmy się do powstania ponad dwustu kilkudziesięciu miejsc pracy. W tym czasie inwestorzy zatrudniali pracowników z transformującego się przemysłu i to nadal będzie się działo w sposób naturalny.Oczywiście ten proces będzie rozłożony w czasie i na pewno nie można zamknąć wszystkich kopalń w jeden dzień, jak to miało miejsce w Wałbrzychu i czego negatywne skutki widać tam do dziś. W województwie śląskim dzieje się to stopniowo i zadaniem dla wszystkich w regionie, jak również i rządu, jest to, by przez kilkanaście najbliższych lat tworzyć dobre, zielone miejsca pracy, tworzyć nowoczesne zakłady, które będą korzystać zarówno z młodych ludzi, którzy kształcąc się dziś nie myślą już o pracy w górnictwie, jak i tych, którzy właśnie z kopalni będą odchodzić.Nowi inwestorzy także to widzą. Często wygrywamy walkę o wielkie projekty, bo przeważa jakość kadr i powszechność wiedzy inżyniersko-technicznej połączone ze swoistym genem pracowitości, które są tu na Śląsku obecne od wielu pokoleń.- Koronawirus obniżył poziom zaufania, wprowadził sporo niepewności, ale dla dobra nas wszystkich trzeba się starać to przezwyciężyć. Chodzi o to, by nie tylko firmy, ale również ludzie nie bali się kupować i inwestować.Choć mówi się sporo o kolejnej fali zachorowań, to od marca nauczyliśmy się nowych sposobów funkcjonowania i już mamy gotowe procedury na takie trudności. Obecne zagrożenie jest już przez nas bardziej oswojone a ponowne zamrożenie gospodarki jest jednak mało prawdopodobne więc mamy podstawy by to zaufanie odbudowywać.Pojawiły się też nowe szanse, które trzeba umieć dostrzec i wykorzystać. Tak jak wspomniałem, wiele firm w Europie i Stanach Zjednoczonych próbuje skracać łańcuchy dostaw. Zamiast Azji wybierają bliższe lokalizacje. W Europie w sposób naturalny najlepszym miejscem do otwierania produkcji jest Polska, a w Polsce właśnie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ze swą infrastrukturą i kadrami. W tym widzimy naszą szansę na dalszy dynamiczny rozwój.