Japończycy chcą zbudować fabrykę foteli samochodowych w Częstochowie

Wyspecjalizowany m.in. w produkcji foteli samochodowych japoński koncern TS Tech zamierza zainwestować w Częstochowie, tworząc 200 nowych miejsc pracy - wynika z informacji miejscowego samorządu. Fabryka japońskiego inwestora ma rozpocząć działalność jesienią 2022 roku.

- Inwestor ma w planach wystartowanie z produkcją w Częstochowie we wrześniu przyszłego roku, a z masową produkcją w czerwcu 2023 r. Docelowo firma ma zatrudnić 200 pracowników. W Częstochowie byłyby produkowane fotele dla kilku europejskich koncernów samochodowych - podał w czwartek Urząd Miasta w Częstochowie.



Samorządowcy, którzy w ostatnim czasie spotkali się z przedstawicielami koncernu, oceniają, iż szybka decyzja firmy o zainwestowaniu w Częstochowie zaowocuje otwarciem nowego zakładu produkcyjnego z branży automotive na zakupionej już nieruchomości.



- Inwestor jest w trakcie dopełniania formalności związanych z założeniem spółki TS Tech Poland z siedzibą w Częstochowie - poinformował Urząd.



TS Tech to firma z ponad 60-letnią tradycją. Zajmuje się głównie produkcją foteli samochodowych i siedzeń do motocykli dla takich marek jak Honda czy Suzuki. Koncern działa nie tylko w Japonii, ale także m.in. w Ameryce Północnej, Niemczech, Tajlandii i Chinach, zatrudniając łącznie ok. 15 tys. pracowników.

