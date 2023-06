Najnowsza linia w polskim zakładzie Stora Enso w Ostrołęce potroi roczne moce przerobowe recyklingu kartonów po płynnej żywności. Jej potencjał pozwoli na przetworzenie wszystkich kartonów zbieranych w Polsce i dodatkowych wolumenów z krajów sąsiednich.

Dzięki wspólnej, wartej około 29 mln euro, inwestycji firm Tetra Pak i Stora Enso w Polsce rozpoczyna działanie nowa linia do recyklingu kartonów po napojach. Pozwoli ona potroić moce przerobowe z 25 tys. do 75 tys. ton w skali roku. Zapewni możliwość przyjęcia całego wolumenu kartonów po napojach sprzedawanych w Polsce, a także dodatkowych wolumenów z sąsiednich krajów, w tym Czech, Węgier, Słowacji, Łotwy, Estonii i Litwy.

Nowoczesna linia recykligowa w zakładzie Stora Enso w Ostrołęce prowadzi rozdział materiałów z kartonów po napojach, oddzielając włókna papieru od polimerów i aluminium. Są one następnie przetwarzane w materiały tekturowe. Teraz zakres pracy zakładu został poszerzony dzięki udziałowi czeskiej spółki Plastigram Industries, która wspólnie z Tetra Pak wprowadza na skalę przemysłową rozwiązanie służące do przekształcania frakcji polyA (poliolefiny i aluminium) w nowe produkty.

Działania systemowe i partnerstwa służą gospodarce obiegu zamkniętego

- W ramach Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) wspieramy dążenie branży do tego, aby do 2030 roku zwiększyć unijny wskaźnik zbiórki kartonów po napojach do recyklingu do 90 proc. i wskaźnik recyklingu do 70 proc.. Z radością stwierdzam, że nasza współpraca ze spółką Stora Enso przekłada się na otwarcie jednego z największych ośrodków recyklingu kartonów po napojach w Europie i przyczynia się do osiągnięcia tego celu. Jest to także doskonały przykład na to, że działania systemowe i partnerstwa pomagają w zatrzymaniu w obiegu wysokiej jakości materiałów odnawialnych, takich jak włókna papieru z kartonów po żywności płynnej - skomentował Lars Holmquist, Executive Vice President Sustainability & Communications w Tetra Pak.

- Cieszymy się, widząc rezultaty naszej bliskiej współpracy z firmą Tetra Pak, której działalność, podobnie jak Stora Enso, opiera się na opracowywaniu zrównoważonych rozwiązań - dodał Hannu Kasurinen, Executive Vice President Packaging Materials w Stora Enso.

Grube miliony na recykling kartonów po napojach

Jak podaje komunikat, nowa linia ma przyspieszyć recykling kartonów po napojach w całej Europie Środkowej i Wschodniej i sygnalizuje gotowość branży do wspierania realizacji celów dotyczących obiegu zamkniętego określonych w unijnym projekcie rozporządzenia dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR), a także podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywa recykling w zielonej transformacji w sektorze opakowań żywności. Branża zainwestowała już około 200 mln euro w zwiększenie mocy przerobowych recyklingu kartonów po napojach w UE i planuje zainwestować dodatkowe 120 mln euro do 2027 r.

