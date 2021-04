Jest szansa dla branży narciarskiej na wyjście z dołka

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, oznaczona kodem PKD 47.64.Z to jedna z nowych kategorii, o którą rząd poszerzył właśnie tzw. Tarczę Branżową. - Po czterech miesiącach walki, pism, happeningu, ponad tysiąca publikacji medialnych, wygląda na to, że rząd nas zauważył – uważa Komitet Narty Snowboard Outdoor.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Była pomoc, ale nieskuteczna?

- Tak czy inaczej jest to światełko w tunelu, ale wciąż daleka, jeśli w ogóle możliwa, bo to budzi dziś najwięcej wątpliwości, jest perspektywa pokrycia rzeczywistych strat spowodowanych wyłączeniem z eksploatacji stoków czy finansowania pozostałych na kolejny sezon zapasów towaru - odnosi się do rządowej deklaracji Arkadiusz Walus.Zwraca też uwagę, że sklepy branżowe poniosły przez wywołany pandemią kryzys ogromne straty i 5000 zł dotacji, dofinansowanie umów o pracę czy zwolnienia z ZUS to zaledwie promil faktycznych strat.- Dlatego wszystkie nasze cztery PKD powinny być dopisane do tzw. Dużej tarczy, a nie tylko sezonowej Tarczy branżowej. Pomoc należy się też tej części sklepów, które przez decyzje o zamknięciu centrów handlowych zostały tam wyłączone z funkcjonowania. Tutaj potrzebne jest teraz przede wszystkim dofinansowanie czynszów – postuluje w imieniu branży Arkadiusz Walus.Przyznaje też, że obecnie, wraz z innymi przedsiębiorcami czeka na szczegóły zapowiedzianej pomocy. - Nasz dystans powodują na razie niejasności związane np. z wykazywaniem spadków przychodów, które trzeba wykazać, porównując marzec i kwiecień 2020 do analogicznych miesięcy 2021. W zeszłym roku o tej porze mieliśmy przecież już lockdown. To trochę tak, jakby porównywać zero do zera - zastanawia się Arkadiusz Walus.Przypomina też, że dotąd odcięcie od pomocy dotyczyło także wypożyczalni specjalistycznego sprzętu narciarskiego i snowboardowego, pomimo tego, że ich PKD znalazł się już w Tarczy 2.0. Wszystko za sprawą warunków przyznania im tej pomocy, które de facto im ją uniemożliwiły. Te warunki to:• Liczba osób zatrudnionych na 31 września. Tymczasem wypożyczalnie działają sezonowo i zatrudniają pracowników zwykle od listopada do marca włącznie.• Spadek obrotów o 30 proc. w IV kw. 2020 w stosunku do 2019. Ale stoki działały w grudniu, więc ciężko było wykazać stratę w tym okresie.