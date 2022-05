Już 160 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych dzięki uproszczonej procedurze

Już 160 tys. obywateli Ukrainy zatrudnili pracodawcy w ramach procedury upraszczającej biurokrację - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Najwięcej osób znalazło pracę w woj. mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że 48 proc. przybyłych uchodźców z Ukrainy to pełnoletnie kobiety, a jedynie niespełna 5 proc. stanowią pełnoletni mężczyźni.

Według danych MRiPS spośród 160 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych na podstawie uproszczonej procedury, niemal 117 tys. to kobiety.

Ministerstwo zwraca uwagę, że w latach 2012-2017 wydano ponad 5,3 mln zezwoleń legalizujących pracę cudzoziemca i w większości (ponad 3 mln) dotyczyły one obywateli Ukrainy.

Jak zauważa resort rodziny, dysproporcja w liczbie kobiet i mężczyzn ma swoje odzwierciedlenie również w danych dotyczących zatrudnienia.

Jak zauważa resort rodziny, dysproporcja w liczbie kobiet i mężczyzn ma swoje odzwierciedlenie również w danych dotyczących zatrudnienia. Według danych MRiPS spośród 160 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych na podstawie uproszczonej procedury, niemal 117 tys. to kobiety.

Ukraińcy łataj braki kadrowe

- Obywatele Ukrainy bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy w Polsce. Warto jednak zauważyć, że cudzoziemcy już od wielu lat wypełniają braki kadrowe w naszym kraju - podkreśliła minister Marlena Maląg.

Z kolei w latach 2018-2022 wydano ponad 9,7 mln zezwoleń, w tym 8,2 mln dotyczyło obywateli Ukrainy.

Cudzoziemcy najczęściej są zatrudniani do prostych prac, a także w branży usługowej i przemyśle. Resort zaznacza, że zaobserwować można odpływ pracowników wykonujących pracę w rolnictwie - w pierwszych czterech miesiącach tego roku liczba ta była dwukrotnie mniejsza, niż w tym samym okresie 2021 r.

Natomiast korzystniej wygląda napływ specjalistów do pracy w Polsce - w porównaniu do tego samego okresu 2021 r. odnotowano wzrost tej grupy zawodowej o ponad jedną trzecią (główne kierunki napływu specjalistów do Polski w 2022 roku to Ukraina, Białoruś i Indie).

Specustawa dla Ukraińców

W połowie marca tego roku weszła w życie rządowa specustawa, która uprościła procedurę zatrudniania obywateli Ukrainy. Obecnie zgodnie w przepisami ustawy mogą oni wykonywać pracę w Polsce bez dodatkowego obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Wystarczy, że pracodawca w ciągu 14 dni powiadomi urząd pracy o zatrudnieniu takiej osoby.

- Niemal co piąta zatrudniona w ten sposób osoba pracuje na terenie województwa mazowieckiego, a co ósma - dolnośląskiego. Wielu obywateli Ukrainy pracuje również w województwach: wielkopolskim, śląskim i łódzkim. Bardzo nas cieszy, że obcokrajowcy znajdują zatrudnienie w różnych miejscach kraju - podkreśla szefowa MRiPS.

Osoby, które potrzebują wsparcia w poszukiwaniu pracy, mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Zarówno obywatele Polski, jak i Ukrainy, mogą skorzystać tam np. z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń. W przypadku pytań dotyczących procedur zatrudnienia można również kontaktować się z portalem Zielona Linia https://zielonalinia.gov.pl/ oraz infolinią 19524.

Warto również śledzić oferty pracy pojawiające się w Centralnej Bazie Ofert Pracy i na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Z danych GUS wynika, że sytuacja na rynku pracy w Polsce jest dobra. W marcu br. stopa bezrobocia spadła do poziomu 5,4 proc. i była niższa o 0,1 pkt proc. niż w lutym br. Bezrobocie jest niższe również od poziomu z lutego 2020 r., a więc sprzed wybuchu pandemii COVID-19.

