Już 2 mln wniosków o wsparcie z tarczy antykryzysowej. Potrzeba wciąż więcej

Przedsiębiorcy złożyli już ponad 2 mln wniosków o wsparcie z tarczy antykryzysowej – poinformowało w piątek MRPiPS. Na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP firmom przyznano już 1,2 mld zł, a łączna kwota udzielonych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców to 482 mln zł.

Zdecydowanie najczęściej przedsiębiorcy wnioskują o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS na trzy miesiące. Takich wniosków wpłynęło już 1,2 mln. Złożono również ponad 50,6 tys. wniosków o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS.

Przedsiębiorcy złożyli 14,4 tys. wniosków o wsparcie na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Łączna kwota tego wsparcia to 1,2 mld zł.



Najwięcej środków w ramach tego wparcia przyznano firmom w woj. śląskim (400 mln zł), dolnośląskim (165 mln zł) i podkarpackim (87,7 mln zł). Dotychczas najmniej środków w ramach tego wsparcia przyznano firmom z woj. podlaskiego (8,3 mln zł) i zachodniopomorskiego (19 mln zł).





Mikroprzedsiębiorcy wnioskują również o niskooprocentowaną pożyczkę do 5 tys. zł. Te pożyczki będą umarzane wraz z odsetkami, jeśli mikroprzedsiębiorca przez trzy miesiące nie zmniejszy zatrudnienia.

Do powiatowych urzędów pracy złożono 345,6 tys. wniosków o takie wsparcie. Do piątku pozytywnie rozpatrzono 96,4 tys. wniosków o pożyczkę, na łączną kwotę 482,1 mln zł. W rozpatrzonych pozytywnie wnioskach o pożyczkę ujęto ponad 195 tys. pracowników.

Z kolei o świadczenie postojowe zawnioskowało już 341 tys. osób samozatrudnionych oraz prawie 53 tys. zleceniobiorców. Wysokość tego świadczenia to 2080 zł brutto (w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej - 1300 zł brutto).

W piątek ZUS informował, że na konta osób samozatrudnionych i zleceniobiorców trafiło już blisko 340 mln zł z tytułu świadczenia postojowego.



Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd. Ma on ochronić przedsiębiorców i pracowników przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Rząd podaje, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld zł - to blisko 10 proc. PKB.



Jednak liczba złożonych wniosków to jedno oblicze tarczy antykryzysowej. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Business Centre ClubPonad 42 proc. przedsiębiorstw skorzystało z pomocy w ramach tarczy, ale dla 87,2 proc. firm zastosowane instrumenty pomocowe nie są wystarczającym wsparciem. Problemem są również niejasne przepisy i długi czas rozpatrywania wniosków.



BBC wskazuje, że tarcza antykryzysowa, nawet po dokonanych w niej zmianach, nie jest wsparciem dla dużych, a często również dla średnich przedsiębiorców. Ustanowione ustawowo warunki spadku obrotów są wysokie, dlatego pracodawcy muszą zwalniać pracowników, zanim te spadki osiągną i będą mogli skorzystać z pomocy. – Programy pomocowe promują hamowanie przedsiębiorstw, a nie ich ratowanie i rozwój – mówią przedsiębiorcy.



Dodatkowym wsparciem ma być tarcza finansowa w ramach, której do mikrofirm trafi 25 mld zł, do firm małych i średnich 50 mld zł, a do firm dużych 25 mld zł. Wsparcie z tarczy finansowej może być połączone ze wsparciem pochodzącym z innych źródeł dostępnych np. w ramach tarczy antykryzsowej - do kwoty 800 tys. zł, przy czym nie można łączyć finansowania tych samych kosztów.