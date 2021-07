Kadrowe braki w IT. Dziś sami wypychamy najlepszych za granicę

Zmiana światowego podejścia do pracy zdalnej rozpoczęła globalną walkę o ekspertów. Odczuwa to przede wszystkim branża IT, a przecież wysoko wykwalifikowanych pracowników potrzebuje polska gospodarka. Przed nami trudne zadanie - zrównanie się (a na pewno doścignięcie) z tymi, którzy gospodarkę opartą na nowych technologiach rozwijają od lat. Nie pomaga otwarty rynek, nie pomagają decyzje polityków. - Może to nie jest intencja rządzących, ale chyba nie do końca zdają sobie oni sprawę z tego, jak bardzo mobilna i jak bardzo wartościowa jest to grupa - mówi w rozmowie z WNP.PL Grzegorz Rudno-Rudziński, prezes Stowarzyszenia ITCorner oraz współzałożyciel i partner zarządzający w Unity Group.

- Staramy się, jako organizacje zrzeszające firmy IT, rozmawiać z ministerstwami, jednostkami odpowiedzialnymi za tworzenie tych definicji. Tłumaczymy, że aby wygrać, musimy je zmienić, dostosować do realiów. Mamy nadzieję, że uda nam się trochę odmienić to patrzenie.Druga kwestia, na którą zwracamy uwagę, to „czarny łabędź”, który wyniknął z pracy zdalnej. Branża IT na początku obawiała się COVID-19. Po jakimś czasie okazało się, że mamy pracy więcej, niż jesteśmy w stanie przyswoić... Klienci otworzyli się na zmiany, wszyscy widzą, że cyfryzacja mocno przyspieszyła.Pokłosiem pracy zdalnej jest to, co wydarzyło się na przełomie roku. Nagle okazało się, że wszystkim znikają najlepsi fachowcy. Jeśli spojrzymy na przyczyny, to dokładnie widać, że to efekt globalizacji. Tak jak firmy w Polsce stwierdziły, że pracownik nie musi siedzieć w biurze, tak podobnie zaczęły działać firmy np. w Stanach Zjednoczonych. Pula specjalistów im się otworzyła.Do tej pory, jeśli chcieli zatrudnić obcokrajowca, musieli go ściągać do Stanów. Dziś nasi specjaliści dostają propozycje pracy zza oceanu. Mówiąc krótko – zaczęła się globalna walka o eksperta. Ta walka dotyczy nie tylko informatyków, ale także specjalistów od marketingu, grafików itd. Kolejne branże będą w ten sposób "wysysane". W konsekwencji może okazać się, że będziemy mieć pomysł i pieniądze, ale nie będziemy mieli kim danego pomysłu zrealizować.- Patrząc w kierunku Stanów Zjednoczonych, to tak. Tam nikt nie ocenia poprzez strukturę odkosztową. Firmy, tworzące globalne innowacje, nie blokują swoich działań kosztami pracy. Jeśli dany pracownik jest tak dobry, że rozwiąże problem wart np. 5 mln dolarów, to zaproponują mu 5 razy więcej niż to, co możemy zaoferować my. Po prostu: nie jesteśmy w stanie jako Polska pod tym względem konkurować.Musimy się pogodzić z tym, że część specjalistów zniknie. To tworzy wyzwanie dla wielu obszarów – i dla państwa, i dla firm. Musimy wypracować nowe metody zatrudniania i definiowania pracy.Niewykluczone, że to musi być zupełnie inny sposób realizacji pewnych działań niż ten, który obowiązywał na rynku jeszcze kilka lat temu, kiedy ów rynek był bardziej nasycony pracownikami, a koszt ich zatrudnienia - niższy niż np. część sprzętowa czy licencyjna.- Mamy dobrze zdiagnozowany problem. Reforma Gowina nakreśliła kierunki, za którymi powinniśmy podążać. Jasno mówiła o podzieleniu studiowania na dwa modele. Model węższy dla tych, którzy chcą rozwijać wiedzę naukową, i model praktyczny.Powstał i jest możliwy do realizacji model studiów dualnych. My zarówno jako stowarzyszenie ITCorner, jak i jako Unity Group, próbujemy go zrealizować. Niestety, uczelnie państwowe są nim w ogóle niezainteresowane. Gdybyśmy przyszli do nich z problemami naukowymi, badawczymi czy pozyskiwania grantów, to rozmowa byłaby zupełnie inna. Ale nie czujemy zrozumienia wagi tematu, który bezsprzecznie jest problemem już nawet nie przyszłości, lecz teraźniejszości.Prowadziłem tego typu rozmowy we Wrocławiu, który mocno stawia na rozwój sztucznej inteligencji. Uczelnie państwowe w dużej mierze głoszą, że powinniśmy stworzyć modele takich badań, żeby mieć najlepszych fachowców. Jednak zanim przejdziemy do data science, musimy skupić się na data engineering. Taki przeskok jest jak budowanie bez fundamentów. Trzeba stworzyć piramidę, opierającą się na mocnych podstawach.Zmiana jednak następuje. Udało nam się uruchomić pilotażowy program z Dolnośląską Szkołą Wyższą. Jako firma opracowaliśmy bardzo praktyczny program studiów dualnych. Nie kształcimy programisty, a e-commerce developera. Uczymy wąskiego zakresu kompetencji, by rozwijać e-commerce. To pokazuje, że się da... To jednak pozytywistyczna praca u podstaw - poszczególnych firm czy organizacji z prywatnymi uczelniami, które widzą w tym wartościową ofertę.Przeczytaj: Księga polskich innowacji. Tęsknoty rządów i potrzeby biznesu - Brakuje partnerstwa na poziomie publicznym, np. w dziedzinie edukacji rodziców. Krajowy Plan Odbudowy powinien być mocno skorelowany z planami Ministerstwa Edukacji. Jak spojrzymy w te dokumenty, to one nie idą w jednej linii.Kolejnym obszarem, który musimy zagospodarować, jest ukazanie, że branża IT to ciekawa propozycja dla kobiet. Często jeszcze spotykamy się ze stereotypowym podejściem, że studia informatyczne to miejsca głównie dla mężczyzn. Prowadzi to w naszym kraju do niskiej reprezentacji kobiet na wspomnianych kierunkach, a przez to jako branża tracimy olbrzymi potencjał rozwoju.- Kompetencje cyfrowe to jest coś, co bardzo szybko eroduje. Są takie elementy, w których faktycznie wystarczy raz przejść przez dany proces, by się go nauczyć. Wiedza dotycząca modeli cyfryzacji czy zmian systemów bardzo szybko transformuje.Dziś musimy mieć świadomość procesu ciągłej edukacji. Jeżeli model rozwoju kompetencji cyfrowych będzie szedł w kierunku cyklicznego rozwoju: trochę teorii, trochę praktyki, ciągła wymiana i jej gromadzenie – to wówczas ma to sens. Jako proces jednorazowy to nie będzie działać. Dziś edukacja nie może być "jednorazowym elementem".Mamy wiele rzeczy, które - obserwowane z odległości - są bardzo trafne. Ale kiedy im się przyjrzymy z bliska, wczytamy w szczegóły, to się okazuje, że mamy komplet puzzli - musimy coś z nich stworzyć, jednak każdy jest z innej paczki. Jeżeli nie sprawimy, że będą do siebie pasowały, to nie ułożymy tej układanki.Czytając opisy pewnych projektów czy haseł, trafiamy np. na działania dotyczące Przemysłu 4.0. Jak spojrzymy głębiej - w definicje, w cele - to okazuje się, że mamy opis Przemysłu 2.5...Podam inny przykład – Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Informatyka jest tam wpisana w specjalizację Inteligentne Sieci i Technologie Informacyjno-Komunikacyjne oraz Geoinformacyjne. To wynika z historii - konsekwencją są problemy np. przy składaniu wniosków o dofinansowania. Często by złożyć wniosek na konkretną innowację, należy dostosować nazwę tego projektu do założeń specjalizacji, co w wielu przypadkach może okazać się trudne, czasochłonne i zupełnie niepotrzebne.Podejrzewam, że w momencie, w którym przyjdzie do podziału pieniędzy, pojawi się spory problem - m.in. na poziomie korzystania z tych środków przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Tu mamy systemy ocen, czasami brak ekspertów, mogących ocenić ten pomysł, brak zrozumienia, że coś jest innowacją i kosztem.Dla przykładu, połączenie między systemami – jeśli nie umielmy pobrać danych, to nie będziemy w stanie stworzyć sztucznej inteligencji. Taki wniosek nie będzie jednak traktowany jako innowacja, gdyż to coś powtarzalnego, coś co już na rynku działa.- W przypadku dużych, faktycznie przełomowych rozwiązań, problemem jest fakt, że te projekty oceniają naukowcy bardzo wąsko interpretujący słowo „innowacja”, a przez to nie do końca rozumiejący szerszy, biznesowy kontekst, w jakim mają one funkcjonować.Powinniśmy zdać sobie sprawę, że my raczej nie będziemy tworzyli innowacji bazowych, daleko nam do prawdziwych potentatów w tej mierze - mimo że oczywiście bardzo tego nam życzę. Powinniśmy tworzyć innowacje biznesowe, szukać odpowiedzi na pytanie „jak sprytniej dojść do miejsca, w którym są najwięksi”. To jest innowacja, z tą różnicą, że nie podstawowa, a procesowa, produktowa lub organizacyjna.Jeśli ktoś wydał 10 mld dol. na stworzenie jakiegoś rozwiązania, a my - bazując na jego doświadczeniu, jego błędach - zrobimy to za 10 mln zł, to mamy do czynienia z superinnowacją biznesową. Problem w tym, że w myśl tych, którzy oceniają te projekty, to nie będzie innowacyjność wpisująca się w regulaminy wsparcia, gdyż ktoś na świecie to już zrobił...Wiele firm zniechęci się do uczestnictwa w proinnowacyjnych konkursach, ponieważ trzeba będzie opisywać rzeczywistość nie taką, jaką jest ona naprawdę. Kiedy rozmawiamy w naszych środowiskach, okazuje się, że wiele firm pozostaje tak negatywnie nastawionych do środków pomocowych na innowacyjność, że woli pójść do "zewnętrznych" funduszy i uzyskać dofinansowanie, niż skorzystać z takiej formy pomocy.Często środki pomocowe na innowacyjność nazywam toxic money. Dobry inwestor to jest smart money - tu bowiem oprócz funduszy mamy wsparcie, wiedzę i doświadczenie. Środki, jakie możemy pozyskiwać w publicznych programach, często są toksyczne i lepiej ich nie brać, nie ryzykować ograniczeń, pojawiających się przy realizacji założeń umów.- Rozmawiać chcą wszyscy. Problem w tym, że niektóre rozmowy toczymy od dwóch, trzech lat, ale nie idziemy w nich do przodu. Rozumiem ludzi, z którymi rozmawiamy, bo widać, że oni też chcą zmian; mówią o tym, jednocześnie wskazując blokady gdzieś wyżej.Musimy zdać sobie sprawę z jednej istotnej kwestii: budżetowanie tych środków, wskazywanie, jakie kwoty będą przeznaczane na konkretne działania planowano przed pojawieniem się "czarnego łabędzia", o którym mówiłem, czyli zmiany struktury kosztów działania firm technologicznych. Musimy wziąć pod uwagę, że te koszty wariują; dziś de facto nie wiemy, jak wysokie będą za rok.Jeszcze dwa lata temu dało się przewidzieć, że wzrosty kosztów IT będą utrzymywały się na poziomie 3‑7 proc. rocznie. Dziś rynek teleportował się do innej rzeczywistości i nie sposób już przewidzieć, o jakich kwotach będziemy mówić za rok. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy my w tej podróży już wylądowaliśmy, czy jeszcze lecimy. Czy wzrost kosztów o 25 proc. to już koniec, czy jeszcze musimy się liczyć z większymi zmianami.Firmy, decydujące się złożyć wniosek, przejdą całą procedurę, będą realizowały swoje projekty na zupełnie innych kwotach. Budżety, które np. zakładaliśmy w październiku, dodając sobie margines plus 10 proc., dziś nie będą miały racji bytu. Warto to wskazać, bo my jako branża już to zauważamy. Przede wszystkim dlatego, że rozmawiamy ze sobą i widzimy, że jest to problem występujący w wielu miejscach.Firmy muszą tę zmienną brać pod uwagę, muszą rewidować swoje budżety, założenia projektowe.W przypadku informatyków konstruowany model Polskiego Ładu to problem bez względu na to, jaką formę współpracy (zatrudnienia) mają. To jest działanie, które może być w konsekwencji jeszcze większym motywatorem dla ludzi, by szukać zatrudniania z większymi stawkami wynagrodzenia, czyli poza Polską.My już dziś otrzymujemy informacje od headhunterów, że firmy ze Stanów zlecają im poszukiwanie pracowników na polskim rynku. Wszystkie zapowiadane albo przewidywane zmiany mogą doprowadzić do tego, że kolejna pula świetnych specjalistów odpłynie z polskich firm. Zaczną sami, na własną rękę szukać pracodawcy, który zaoferuje im adekwatne do umiejętności wynagrodzenie. Ludzie dziś mogą zdalnie pracować dla firm z całego świata - za stawki, na które polski rynek rzadko kiedy może sobie pozwolić.Jako środowisko zgłaszamy ten problem. Pisaliśmy do ministra Jarosława Gowina, premiera Mateusza Morawieckiego, wskazując, że to sytuacja, która jest dużym zagrożeniem.Jednocześnie ukazujemy, że na etapie doprecyzowania dokumentów warto podejmować decyzje, które będą sektor branż nowych technologii wspierały, nie go obciążały. Podobnie jak robi Rumunia, gdzie te branże obowiązuje trochę inny system podatkowy.- Może to nie jest intencją rządzących, ale chyba nie do końca zdają sobie oni sprawę, jak bardzo mobilna i jak bardzo wartościowa to grupa.Dziś żyjemy w zupełnie innych realiach niż dwa lata temu. Dotychczas było tak, że odpowiedniego człowieka trzeba było znaleźć, zatrudnić, on się musiał przeprowadzać, był wyrwany ze swego otoczenia. Barier mentalnych do przekroczenia pozostawało bardzo dużo.Dziś możemy pracować z Kotliny Kłodzkiej dla firmy z Doliny Krzemowej. Nie musimy się wyprowadzać z Polski, raz w roku wylatujemy do Stanów, łącząc sobie ten wyjazd z urlopem. I zarabiamy kilka razy więcej.Taka alternatywa będzie kusząca dla wielu, dlatego - naszym zadaniem - trzeba uczynić wszystko, by zatrzymać jak największe grono ludzi plus zadbać o kadry zza granicy.- Informatycy są realistami. Wskazujemy ryzyka nie po to, by marudzić, tylko po to, by wskazać wąskie gardła, których niebezpieczeństwo trzeba konkretnie zaadresować.Nie z każdym wyzwaniem sobie poradzimy i je rozwiążemy. Ale pamiętajmy, że jeśli nie będziemy próbować rozwiązywać problemów, to nie spodziewajmy się sukcesów. Czeka nas ogromne wyzwanie, z którym można poradzić sobie na poziomie lokalnym: gmin, firm czy województw. Nie zastosujemy tu metody czarodziejskiej różdżki; liczy się każde, nawet małe działanie.Pomysłów, które mogą nam przynajmniej w minimalnym stopniu pomóc poradzić sobie z brakami kadrowymi jest wiele. Będą przynosiły różne efekty, ale trzeba próbować. Warto podjąć działania informacyjne skierowane za granicę, zaadresować kampanie do młodych kobiet i przekonać je, że branża IT to miejsce także dla nich.Efektów nie zobaczymy jutro, lecz dopiero za kilka lat. Strategia to nie jest zabawa dla sprinterów.