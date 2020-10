Katowice: W przyszłym roku przybędzie ok. 600 miejsc pracy w centrach usług biznesowych

W przyszłym roku w Katowicach przybędzie ok. 600 nowych miejsc pracy w centrach usług biznesowych - prognozują eksperci. Z danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych wynika, że w minionych czterech latach skumulowany wskaźnik wzrostu zatrudnienia w tym sektorze w Katowicach wyniósł 12,5 proc.

Jak podaje tegoroczny raport ABSL (Association of Business Services Leaders), w pierwszym kwartale 2020 r. w Polsce działało ok. 1,5 polskich i zagranicznych centrów sektora usług biznesowych, z czego 110 na terenie Katowic.

Łącznie centra te zatrudniały ok. 338 tys. osób - ok. 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Z tego ok. 25,8 tys. osób to pracownicy zatrudnieni w Katowicach i okolicy. 45 proc. stanowisk pracy w tym sektorze na Śląsku związanych jest z sektorem IT oraz nowych technologii.

"Krajobraz katowickiego rynku pracy uległ w ostatnich latach dużej transformacji. Dane także pokazują, że skumulowany wskaźnik wzrostu zatrudnienia w tym sektorze w perspektywie zaledwie 4 lat (2016-2020) wyniósł 12,5 proc., a prognozuje się, że w przyszłym roku liczba nowych miejsc pracy może przekroczyć nawet 600 stanowisk" - podała w czwartkowym komunikacie firma Capgemini, należąca do największych inwestorów z tego sektora w regionie.

"Branża IT jest odporna na dynamiczną sytuację rynkową. Popyt na usługi z zakresu nowych technologii jest duży i zgodnie z prognozami wciąż rośnie. Sporym zainteresowaniem cieszą się specjaliści z większym doświadczeniem - przede wszystkim inżynierowie i architekci IT" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezydent Capgemini Polska Bruno Bouquet.

Capgemini działa w Katowicach od 2006 r. Obecnie firma jest na etapie przeprowadzki i centralizacji wszystkich biur w nowej lokalizacji w biurowcu Face2Face Business Campus. Docelowo katowickie zespoły będą pracowały w nowym kompleksie w modelu hybrydowym, czyli łącząc pracę w siedzibie firmy z pracą zdalną.

"Nowa lokalizacja to nie tylko większy komfort pracy, ale także nowoczesne przestrzenie wspierające integrację pracowników, kiedy pracujemy z biura. To szczególnie ważne patrząc na perspektywę kolejnych miesięcy, kiedy jeden z naszych katowickich zespołów, Cloud&Data Services, poszerzymy o co najmniej 100 nowych specjalistów IT" - podał dyrektor zespołu Cloud & Data Services Capgemini Polska, Artur Kmiecik.

Capgemini zatrudnia obecnie w Katowicach ponad 2,3 tys. osób i należy do największych pracodawców w sektorze usług biznesowych w Polsce. Łącznie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Lublinie i Katowicach firma zatrudnia 9,4 tys. pracowników. Świadczy usługi z zakresu IT, nowych technologii, doradztwa i transformacji cyfrowej oraz finansów.

W Katowicach oraz innych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii swoje centra usług dla biznesu mają m.in. takie firmy zrzeszone w ABSL jak: Accenture, Arvato Polska, Asseco, Capgemini, Fujitsu, IBM, ING Tech Poland, Future Processing, PwC czy Unilever.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, który przygotowuje raporty dotyczące rynku centrów biznesowych w Polsce, to największa w Polsce organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług dla biznesu: centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research & Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora.

Sektor usług dla biznesu należy do najszybciej rozwijających się i generujących najwięcej miejsc pracy obszarów polskiej gospodarki. Liderami są Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto i Katowice. Wielu pracowników sektor BSS zatrudnia też w Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu, Rzeszowie, Szczecinie i Lublinie.