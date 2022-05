Kielce: Park Technologiczny wprowadza nowy pakiet usług szkoleniowych

Do 80 proc. dofinansowania mogą otrzymać firmy na szkolenia pracowników realizowane przez Kielecki Park Technologiczny (KPT). Instytucja została włączona do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – poinformował we wtorek KPT.

"Usługi szkoleniowo-doradcze, i to zarówno te podstawowe, jak i specjalistyczne, to +must have+ każdego parku technologicznego. Świadczymy je od początku naszej działalności, a dziś rozwijamy, stawiając przed sobą jeszcze bardziej ambitne cele" - poinformowała Justyna Lichosik, dyrektor KPT.

Z dostępnych w bazie propozycji mogą skorzystać samozatrudnieni, a także mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Firmy mogą się ubiegać o zwrot do 80 proc. kosztów udziału w szkoleniach.

Aby skorzystać ze szkoleń organizowanych w KPT, należy wejść na stronę uslugirozwojowe.parp.gov.pl i sprawdzić aktualną ofertę. Katalog tematów powstał na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz ankiet przeprowadzonych wśród lokatorów KPT.

Po wyborze interesującej tematyki i wygenerowaniu tzw. Karty usługi przedsiębiorcy powinni zgłosić się do Operatora Regionalnego - Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii lub Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - i podpisać umowę o dofinansowanie. Jeden uczestnik może liczyć na zwrot wydatków w wysokości 6000 zł netto, a firma, która chce przeszkolić większą liczbę pracowników - 60 tys. zł netto. Refundację kosztów przedsiębiorca otrzyma po szkoleniu.

Projekt potrwa do 30 czerwca 2023 roku.

