Kobiety powinny zacząć oszczędzać na emeryturę wcześniej niż mężczyźni

- Myślę, że warto przyjrzeć się tu dwóm kwestiom. Zacznijmy od tego, że największym przeciwnikiem w oszczędzaniu jesteśmy my sami. Jak wynika z badań wybitnych ekonomistów Daniela Kahnemana, Amosa Tvesky’ego i Richarda Thalera, to w naszej naturze leży niechęć do oszczędzania. Choć nie jest to zachowanie zgodne z ideą homo oeconomicus, który działa racjonalnie, nie jesteśmy skłonni do tego, by budować zabezpieczenie finansowe na swoją przyszłość.Dzieje się tak, ponieważ oszczędzanie wiąże się z koniecznością rezygnacji z konsumpcji tu i teraz. Nasz mózg odbiera je więc jako utratę czegoś, co jest bardzo silnym, bolesnym uczuciem. Nawet perspektywa polepszenia warunków życia w przyszłości nie jest wystarczającą rekompensatą. To skutecznie zniechęca nas do oszczędzania. Dodatkowo weźmy pod uwagę to, że dla wielu osób emerytura jest czymś bardzo odległym. Osoby, które mają dziś 20-30 lat, mają przed sobą co najmniej drugie tyle lat pracy. To więcej niż całe ich dotychczasowe życie, dlatego wiele osób w takim wieku odkłada decyzję o oszczędzaniu na emeryturę na później.- Drugim zagadnieniem jest kwestia zbyt niskich wynagrodzeń. To sprawa bardzo indywidualna i oczywiście trudno z nią dyskutować, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę z dużych rozbieżności płac, chociażby ze względu na staż, wykonywany zawód czy region, w którym mieszkamy. Jednak średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej rośnie i w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosło 5681,56 zł brutto.Rozwiązaniem, o którym bardzo często przypominam w takiej sytuacji, jest oszczędzanie niewielkich kwot, ale regularnie i w długim okresie. Nie chodzi o to, aby obciążać budżet, ale wypracować pewien nawyk. Oczywiście jak już wspomniałam, wcześniej oszczędzanie długoterminowe samo w sobie jest trudne, dlatego psychologowie radzą, by zacząć np. od oszczędzania kontraktowego. Zawarcie pewnego kontraktu z instytucją finansową i zobowiązanie się nawet do niewielkich, ale regularnych wpłat nauczy nas systematyczności i dyscypliny w oszczędzaniu. Po kilkunastu latach zgromadzone w ten sposób środki mogą okazać się istotnym wsparciem w zapewnieniu godnego życia na emeryturze. Właśnie na takiej zasadzie działają Pracownicze Plany Kapitałowe. Założenie programu jest takie, że będziemy odkładać przez wiele lat niewielkie kwoty. Składka podstawowa pracownika to 2 proc. naszego wynagrodzenia brutto. Przy średnim wynagrodzeniu wpłata miesięczna pracownika wyniesie około 113 zł. Ale na jego rachunek PPK trafi aż 198 zł, ponieważ swoją wpłatę dołoży jeszcze pracodawca.O tym, dlaczego w kwestii emerytur, to kobiety są w gorszej sytuacji, niż mężczyźni, jak zachęcić Polaków do oszczędzania, i czy w ogóle potrafimy gromadzić i pomnażać pieniądze na przyszłość przeczytasz w rozmowie z prezes PFR TFI na PulsHR.pl