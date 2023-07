Kolejna zagraniczna inwestycja w Polsce. Tym razem za 146 mln dolarów

Amerykański koncern 3M zainwestuje 146 mln dol. w budowę nowego zakładu urządzeń do filtracji biofarmaceutycznej, który powstanie we Wrocławiu. W związku z rozszerzeniem działalności we Wrocławiu firma zwiększy zatrudnienie o 60 osób.

O planowanej inwestycji w stolicy Dolnego Śląska 3M poinformowała w środę w komunikacie prasowym. Amerykańska firma planuje budowę zakładu technologii filtracji biofarmaceutycznej.

"Nowa inwestycja zwiększy dostępność niezbędnych urządzeń filtrujących dla firm biofarmaceutycznych. Sprzęt przeznaczony jest do wytwarzania nowoczesnych preparatów medycznych" - podano w komunikacie.

Dyrektor 3M Poland Manufacturing we Wrocławiu Krzysztof Bober podkreślił, że technologie dostarczane przez 3M "w przypadku tej inwestycji pomagamy klientom biotechnologicznym w szybszym i bardziej efektywnym wytwarzaniu specjalistycznych leków".

Jak podano, 3M oferuje filtry wgłębne do oczyszczania kultur komórkowych w przemyśle biofarmaceutycznym. "Technologia głębokiej filtracji Zeta Plus, stosowana w systemach wkładów i arkuszach, odgrywa ważną rolę w filtracji preparatów terapeutycznych opartych na białkach pochodzenia komórkowego" - wskazano w komunikacie.

3M działa na polskim rynku od ponad 30 lat. W Polsce posiada cztery ośrodki produkcyjne: dwa we Wrocławiu, w Janinowie k. Grodziska Mazowieckiego oraz w Rabce. Firma zatrudnia w Polsce ponad 4,2 tys. pracowników. 3M wytwarza produkty z czterech obszarów: bezpieczeństwo i przemysł, transport i elektronika, ochrona zdrowia oraz produkty konsumenckie.

