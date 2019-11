Konkursy PARP służące realizacji idei Dostępność Plus jeszcze długo otwarte

PARP będzie przyjmować wnioski o dotacje w „Bonach na innowacje dla MŚP – etap 1 usługowy Dostępność Plus” do 28 maja 2020 roku, a w konkursie „Bony na innowacje dla MŚP – etap 2 inwestycyjny Dostępność Plus” do 7 lipca 2020 roku. Wskazane konkursy różnią się od konkursów ogólnych programu „Bony na innowacje dla MŚP” głównie kryteriami oceny projektów dotyczącymi rezultatów projektów.

PARP będzie przyjmować wnioski o dotacje w „Bonach na innowacje dla MŚP – etap 1 usługowy Dostępność Plus” do 28 maja 2020 roku. W tym przypadku pula środków dostępnych w konkursie to 5 mln zł. Mogą być przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.W konkursie „Bony na innowacje dla MŚP – etap 2 inwestycyjny Dostępność Plus” pula dostępnych środków to także 5 mln zł. Mogą być przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową, a także na zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. W tym przypadku PARP będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie do 7 lipca 2020.Wskazane wyżej konkursy różnią się od konkursów ogólnych programu „Bony na innowacje dla MŚP” głównie kryteriami oceny projektów dotyczącymi rezultatów projektów – opracowane innowacje muszą ułatwiać użytkownikom końcowym, funkcjonowanie w społeczeństwie.– Wnioskodawcy muszą wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu barier dostępności m.in. seniorów i osób z niepełnosprawnościami funkcjonalnymi (fizycznymi lub poznawczymi), ale także osób czasowo mniej sprawnych, np. ruchowo, czy też kobiet w ciąży, lub osób z małymi dziećmi, lub o nietypowym wzroście, lub poruszających się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem – wyjaśnia Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP.Dodatkowo, przedsiębiorcy wnioskujący o dotacje w konkursach „Bony na innowacje dla MŚP” dedykowanych dostępności zobowiązani są zapewnić – zarówno na etapie realizacji projektu, jak i jego zakończenia – informację zwrotną od grup docelowych na temat przydatności wypracowanego rozwiązania w życiu codziennym. Dlatego w dokumentacji konkursów znajdują się zapisy dotyczące zaangażowania w opiniowanie i testowanie tych innowacyjnych produktów adresatów rządowego programu Dostępność Plus.Ponadto dla przedsiębiorców otwiera się nowa szansa uzyskania dofinansowania m.in. na wparcie rozwoju produktów z obszarów tzw. technologii dobrobytu, czyli również służących poprawie jakości życia i likwidujących bariery ograniczające samodzielność.PARP, już poza programem „Dostępność Plus”, a w ramach programu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego („Rozwój przedsiębiorczości i innowacje") wkrótce zaoferuje wsparcie m.in. właśnie rozwoju produktów z obszarów tzw. technologii dobrobytu.- Z Norweskiego Mechanizmu Finansowego będzie wspierany rozwój produktów z obszarów tzw. technologii dobrobytu, czyli służących poprawie jakości życia wybranych grup społecznych. Adresatami mogą być na przykład osoby starsze lub niepełnosprawni, a w każdym przypadku produkty będą musiały być przetestowane z końcowymi użytkownikami- wyjaśniała niedawno wnp.pl Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP.19 listopada 2019 ogłoszono konkursy programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Wsparcie będą mogły w nich uzyskać innowacje w trzech obszarach priorytetowych: zielone technologie (budżet 50 mln euro) , biznes w obszarze wód morskich lub śródlądowych ( budżet 10 mln euro) oraz rozwój produktów z obszarów tzw. technologii dobrobytu ( budżet 18,7 mln euro). Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zacznie się 7 stycznia 2020 roku a potrwa do 31 marca 2020 roku.