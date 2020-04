Koronawirus a PPK. Przepisy obowiązują, są jednak zmiany

Pandemia koronowirusa mocno uderzyła w wiele firm, szczególnie z sektora MŚP, które są w trakcie wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Przedsiębiorstwa te mogą kontynuować proces wdrażania programu zdalnie lub przesunąć terminy na jesień.

Według nowych przepisów umowę o zarządzanie PPK spółki muszą podpisać do 27 października 2020 r., a umowy o prowadzenie PPK – do 10 listopada.

Przesunięci w czasie nie jest obligatoryjne. Spółki, które nie chcą zwlekać z wdrożeniem PPK, mogą kontynuować proces.

Program stosunkowo łatwo przenieść do przestrzeni cyfrowej. Zarówno szkolenia, jak i proces zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK można przeprowadzić zdalnie.

Od początku tego roku obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych objęte zostały małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają między 50 a 249 pracowników. Grupę tę stanowi ok. 20 tys. spółek, zatrudniających łącznie ok. 2 mln pracowników. Przypomnijmy, firmy te najpóźniej do 24 kwietnia 2020 r. miały podpisać umowy o zarządzanie środkami z PPK z wybraną instytucją finansową. Z kolei do 11 maja 2020 roku miały podpisać umowę o prowadzenie PPK. Terminy te jednak zostały wydłużone.

Można zaczekać

Pojawienie się epidemii koronawirusa wpłynęło na sytuację przedsiębiorstw, dlatego firmy z drugiego etapu wdrażania PPK mogą skorzystać z przesunięcia terminów wdrożenia PPK zaproponowanego przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej. Według nowych przepisów umowę o zarządzanie PPK spółki muszą podpisać do 27 października 2020 r., a umowy o prowadzenie PPK – do 10 listopada.

- W obecnej sytuacji siłą rzeczy PPK nie są w firmach priorytetem, co nie znaczy, że o nich zapomniano. Podmioty, które rozpoczęły wdrażanie PPK, kontynuują ten proces, aby dochować terminów wskazanych w ustawie dotyczących np. osiągnięcia porozumienia z reprezentacją pracowników w sprawie wyboru instytucji finansowej, który minął 24 marca. Było to utrudnione ze względu na wyższą absencję pracowników lub przejście na tryb pracy zdalnej – mówi Katarzyna Chmielak, dyrektor departamentu operacji i rozwoju PPK, PFR TFI.

Wydłużenie terminów ma na celu wsparcie przedsiębiorców w aktualnej sytuacji oraz zapewnienie bezpiecznego przeprowadzenia szkoleń i kampanii dla pracowników. Eksperci uspokajają, że pół roku więcej na wdrożenie PPK to wystarczający czas.

- Na wybór instytucji, zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie, zgłoszenie pracowników oraz przygotowanie operacyjno-administracyjne po stronie pracodawców czasu jest wystarczająco dużo. Najważniejsze pytanie dotyczy jednak tego, czy sytuacja się ustabilizuje i czy odbudowana zostanie aktywność gospodarcza, która pozwoli pracodawcom na finansowanie wpłat do PPK – ocenia Katarzyna Chmielak i dodaje, że samo przesunięcie terminów na zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK nie wpływa na obowiązek finansowania wpłat do PPK.

Program na odległość

Na początku marca tego roku Polski Fundusz Rozwoju poinformował, że w drugim etapie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych podpisano 4,8 tys. umów, czyli z około jedną czwartą firm z tej grupy.

Pozostałe spółki, które nie chcą zwlekać z wdrożeniem PPK, mogą kontynuować proces. Co prawda szkolenia tradycyjne są tymczasowo odwołane, nie oznacza to jednak, że ich nie ma – są przenoszone do internetu. Również proces zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK można przeprowadzić online.

- Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia całego procesu wdrożenia PPK oraz obsługi pracodawców w sposób zdalny - począwszy od zawarcia umowy o zarządzanie PPK, poprzez szkolenia, przeprowadzenie akcji informacyjnej oraz dystrybucji materiałów, aż po zawarcie umowy o prowadzenie PPK i zgłoszenie pracowników do programu - zapewnia Janusz Ryfka, menedżer ds. PPK w PFR TFI.

Także obsługa programu może być przeprowadzana zdalnie. System, który PFR TFI dostarcza pracodawcom, pozwala wielu osobom na pracę z różnych lokalizacji.

- Pracodawca nadaje swoim pracownikom odpowiednie uprawnienia. System jest prosty w obsłudze i wzbogacony o narzędzia szkoleniowe, współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi pracodawców - tłumaczy Katarzyna Chmielak.

Na stronie internetowej PFR TFI umieszczono szereg materiałów dotyczących PPK, z których może każdy skorzystać. Na tym jednak nie koniec.

- Dla pracodawców, którzy zdecydowali się zawrzeć z nami umowy o zarządzanie PPK, organizujemy szkolenia z zakresu funkcjonowania i obsługi PPK w formie webinariów, w trakcie których każdy z uczestników może na bieżąco zadawać pytania i uzyskiwać szczegółowe wyjaśnienia. Z kolei pracownikom w formie wideokonferencji pokazujemy korzyści z uczestnictwa w programie oraz możliwości serwisu IAT FI, w którym na bieżąco mogą sprawdzać aktualny stan oszczędności, przeglądać historię wpłat oraz składać niektóre dyspozycje – komentuje Janusz Ryfka.

- W zależności od potrzeb przekazujemy też elektroniczne wersje broszur, mailing informacyjny, cykl artykułów o PPK, filmy edukacyjne. Pracodawców i pracowników na każdym etapie i funkcjonowania PPK wspiera zespół, który jest do dyspozycji telefonicznie i mailowo – dodaje Ryfka.

Warto dodać, że taka forma współpracy została przetestowana przez PFR TFI. Wiele firm z pierwszego etapu decydowało się na wdrożenie PPK zdalnie, ponieważ proces jest sprawny i szybki.

Co wybiorą pracownicy?

Koronawirus wpłynie nie tylko na kondycję finansową firm, ale może odbić się również na kieszeniach pracowników. Pojawia się pytanie, jak pandemia koronowirusa wpłynie na postawy zatrudnionych. Z jednej strony sytuacja finansowa pracowników może pogorszyć się, np. pracodawca zmniejszy im wymiar pracy oraz pensję. W efekcie mogą nie chcieć jeszcze bardziej uszczuplać bieżących dochodów poprzez oszczędzanie.

Z drugiej strony aktualna sytuacja może skłonić ludzi do przemyślenia konieczności długoterminowego oszczędzania oraz zabezpieczenia finansowego na przyszłość.

Janusz Ryfka wskazuje, że w tej chwili trudno o jakiekolwiek prognozy. Ekspert podkreśla, że we wdrażaniu PPK bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zainteresowanie ze strony pracowników jest postawa i działania samego pracodawcy.

- Obecnie wiele firm będzie koncentrowało się na zachowaniu ciągłości biznesu i utrzymaniu zatrudnienia. Liczymy, że gdy sytuacja się poprawi, wdrożenie PPK i wysoka partycypacja pracowników znajdą się na liście priorytetów firm – mówi Janusz Ryfka.

Zaistniała sytuacja w dłuższej perspektywie może, zdaniem Ryfki, przynieść pozytywne rezultaty w kontekście edukacji finansowej, a ściślej – zwiększyć świadomość pracowników dotyczącą sensu posiadanie długoterminowych oszczędności.