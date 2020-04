Koronawirus i trudna sztuka odmrażania gospodarki. Tak robią to inne kraje

Koszty pandemii są coraz wyższe a na pierwszy plan wysuwa się pytanie o tempo i sposób odmrażania gospodarki. Rządy kolejnych państw pracują nad scenariuszami powrotu do normalności. Włosi prognozują, że potrwa to miesiące. W tym czasie samym Dania, Austria i Czechy przymierzają się do luzowania restrykcji. W Polsce premier właśnie ogłosił przedłużenie obowiązywanie wszystkich dotychczasowych restrykcji.

Austria, Dania, Chorwacja i Czechy gotowe do luzowania

Hiszpania ostrożna, Włochy sceptyczne

Indie pod ścianą

Jednak kryzys wywołany ogólnokrajowymi blokadami daje się coraz bardziej we znaki. Dlatego rządy kolejnych krajów pracują nad własnymi rozwiązaniami.W Niemczech dyskusje nad scenariuszami toczą się na poziomie ogólnokrajowym, jak i poszczególnych landów. Cytowany przez agencję Bloomberg Armin Laschet, premier Nadrenii Północnej Westfalii, zaproponował opracowanie "jasnej mapy drogowej" wychodzenia z blokady kraju, która mogłaby zostać omówiona 15 kwietnia podczas telekonferencji regionalnych przywódców z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.Jego zdaniem, możliwe byłoby w pierwszej kolejności stopniowe otwieranie małych punktów handlowych, warsztatów samochodowych, a nawet niektórych restauracji, pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości między ludźmi.Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu federalny rząd wydłużył w Niemczech ogólnokrajową blokadę do 19 kwietnia z zastrzeżeniem weryfikacji sytuacji po świętach.Z kolei rząd Austrii ogłosił, że jeśli sytuacja na to pozwoli, od 14 kwietnia swoją działalność będzie mogła wznowić część sklepów. W podobną stronę chce pójść Chorwacja.Dania planuje, że od 15 kwietnia otwarte zostaną żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe.Rząd Czech już od czwartku chce, by dozwolone było indywidualne uprawianie sportu na świeżym powietrzu (w niektórych krajach, np. w Belgii, cały czas jest to możliwe mimo ogólnokrajowej kwarantanny). Litwa z kolei przedłużyła o kolejne dwa tygodnie, do 27 kwietnia kwarantannę z powodu szerzenia się koronawirusa. Jednocześnie rząd złagodził jej warunki. Po Wielkanocy w tym kraju dozwolony będzie m.in. handel sadzonkami, nasionami, nawozami w wyznaczonych miejscach na świeżym powietrzu.Następnym krokiem, jeżeli nie dojdzie do wzrostu zakażeń, dozwolona zostanie działalność drobnego biznesu. Na Litwę będą mogli też wjechać obcokrajowcy, którzy mają w tym kraju rodziców, dzieci, współmałżonków lub opiekunów.W związku z łagodzeniem zasad kwarantanny rząd od piątku wprowadzi za to obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych oraz zakaz wyjazdu poza miejsce zamieszkania w czasie zbliżających się świąt. Wszystko po to, aby zapobiec wzajemnemu odwiedzaniu się i rozprzestrzenianiu choroby.Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ma nieco inny pomysł na odmrażanie gospodarki. Jak informuje Bloomberg, w czwartek zwróci się on do parlamentu o zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego do 25 kwietnia. Po tym okresie jednak kraj stopniowo powróci do normalnego życia, choć nadal trwają prace nad tym, jak ten proces będzie przebiegał.W tym samym czasie włoski rząd prognozuje, że pełny powrót do normalnego życia potrwa nie tygodnie, a miesiące. Szkoły w tym kraju, który jest epicentrum epidemii na europejskim kontynencie, pozostaną zamknięte do września, a każdy krok w kierunku złagodzenia ograniczeń władze uzależniają od poziomu kontroli nad rozprzestrzenianiem się choroby.Według nieoficjalnych informacji agencji Bloomberg, jeśli tempo wzrostu liczby zachorowań uda się zahamować, niektóre firmy i sklepy będą mogły wznowić działalność już po świętach. Nieco dłużej potrwa luzowanie ograniczeń dla społeczeństwa, a Włosi będą mogli wyjść na zewnątrz i stopniowo wracać do biur dopiero od 4 maja - sygnalizują informatorzy agencji.We Francji prezydent Emmanuel Macron ma wygłosić w czwartek wieczorem przemówienie do narodu po raz trzeci od rozpoczęcia kryzysu. Jak informuje Bloomberg, najprawdopodobniej ogłosi przedłużenie o kilka tygodniu zamknięcia całego kraju.Skala problemów wynikających z zamrożenia gospodarki skłania również rząd Indii do działania. W kraju tym od trzech tygodni w zamknięciu pozostaje 1,3 mld ludzi. Premier Indii Narendra Modi ma w tym tygodniu podjąć decyzję co do utrzymania obowiązujących do 14 kwietnia obostrzeń.Sytuacja w kraju, a zwłaszcza los tysięcy pracowników - imigrantów, którzy zostali uwięzieni w miejscach swojej pracy, często bez środków do życia, wywiera presję na rząd i stawia pytanie o poluzowanie przepisów przynajmniej w niektórych regionach.Jak wskazują rządowe dane, ponad 80 proc. przypadków zakażenia koronawirusem miało miejsce w 62 dystryktach Indii. To mniej niż 10 proc. terytorium kraju. W wielu rejonach w ogóle nie odnotowano przypadków COVID-19, a obostrzenia objęły, paraliżując pracę i życie, mieszkańców całego kraju.Z tego powodu, jak informuje Reuters, rząd Indii analizuje poluzowanie blokady w rejonach, w których pandemia nie rozwinęła się. W ścisłym zamknięciu pozostałby epicentra choroby, takie jak Delhi, Bombaj i część ośrodków na południu kraju.Jak wynika z ostatnich oficjalnych danych, do 8 kwietnia w Indiach wykryto 5 194 przypadków zakażenia koronawirusem, a 149 osób zmarło w wyniku COVID-19.Tempo i sposób luzowania ograniczeń nałożonych na miliardy ludzi na całym świecie pozostaje teraz jednym z najważniejszych zadań przed rządzącymi. Z jednej strony luzowanie ograniczeń wydaje się zbyt wczesne, w sytuacji gdy najbardziej dotknięte kraje dopiero zaczynają spowalniać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Z drugiej strony gospodarcze skutki kwarantanny mogą okazać się zabójcze.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wyliczyła, że każdy miesiąc zamknięcia głównych gospodarek z powodu epidemii obniża ich roczny wzrost o 2 pkt. procentowe.