Koronawirus nie pustoszy portfeli prezesów

Pandemia koronawirusa pustoszy światową gospodarkę. Firmy zmniejszają zatrudnienie, oszczędzają na płacach pracowników. Czy w ślad za tym cięcia płac dotykają także szefów największych światowych firm? W najlepszym przypadku - w bardzo niewielkim stopniu.

Pozorne ruchy prezesów

- Bardzo wysokie wynagrodzenie dyrektora generalnego podważa ducha solidarności, którego wiele firm stara się pokazać, walcząc z wpływem koronawirusa. Bardziej pragmatycznie - wielomilionowe wynagrodzenie warte ponad stokrotność pensji typowego pracownika wydaje się niepotrzebną ekstrawagancją w okresie takiej niepewności ekonomicznej - ocenia Luke Hildyard, dyrektor High Pay Center.Nic więc dziwnego, że w Wielkiej Brytanii dają się słyszeć głosy mówiące o potrzebie zrewidowania zasad płac dla menedżerów. Analizowane są także zarobki tych szefów firm, które otrzymały pomoc od państwa.Jednak problem braku sprawiedliwych cięć zarobków podnoszony jest nie tylko w Wielkiej Brytanii. Jednym z najbardziej znanych menedżerów w USA, którzy ogłosili redukcję pensji, jest prezes Disneya Bob Iger, który w zeszłym roku zarobił 3 miliony dolarów wynagrodzenia podstawowego.Jednak ta pensja podstawowa stanowiła tylko ułamek jego całkowitego pakietu, który wynosił 47,5 mln dol. Pozostała część składała się z premii w wysokości 21,8 mln dol., akcji i innych świadczeń.- Pan Iger, który według Forbesa wart jest ponad 690 milionów dolarów, powiedział, że zrezygnuje z całej pensji do czasu trwania kryzysu. Łatwo to zrobić, skoro to niewiele kosztuje – komentuje sytuację w korporacji jeden z analityków.Obniżkę wynagrodzenia zapowiedział też Arne Sorenson, dyrektor generalny największej na świecie sieci hoteli Marriott. W zeszłym roku podstawowe wynagrodzenie Sorensona wyniosło 1,3 miliona dolarów, ale jego ogólne wynagrodzenie sięgnęło 13,4 miliona dolarów.Jeszcze dalej poszedł dyrektor generalny United Airlines Oscar Munoz, który ogłosił, że zrezygnował w pierwszej połowie roku z całości swojej pensji podstawowej. Tyle że w 2019 r. jego zarobki wynoszące 1,25 mln dol. stanowiły tylko 10 proc. jego całkowitego pakietu wynagrodzeń.Dalej poszli szefowie Boeinga. Dyrektor generalny Dave Calhoun i prezes zarządu Larry Kellner zrezygnowali z wszelkich wynagrodzeń do końca 2020 roku. Jednak to wyjątek potwierdzający regułę.Zdaniem ekspertów szefowie zarządów rezygnują tylko z części wynagrodzeń, bo w czasie pandemii i problemów gospodarczych osłabła presja społeczna. A ta jest bardzo ważna, co pokazała sytuacja z Australii.Po tym, jak wielki koncern górniczy Rio Tinto zniszczył bezcenne stanowiska archeologiczne (wysadzono święte dla Aborygenów jaskinie) w Australii, posypały się na niego gromy. I co zaskakujące, ukarani przez firmę zostali bardzo wysokiej rangi jej menedżerowie.Rio Tinto zapowiedziało, że zmniejszy krótkoterminowe premie prezesa spółki Jean-Sébastien Jacquesa, dyrektora naczelnego dywizji Iron Ore Chrisa Salisbury i dyrektora grupy ds. relacji korporacyjnych Simone Niven w 2020 r. łącznie o około 3,7 miliona dolarów.