Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna świętuje 25-lecie

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna należy do najlepszych w Polsce, jest duża, intensywnie pracuje i osiąga doskonałe wyniki - powiedział w Gorzowie Wlkp. wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z największych stref ekonomicznych w Polsce pod względem terytorialnym, jak również biorąc pod uwagę osiągane wyniki.

Zasięgiem obejmuje trzy województwa: lubuskie oraz część woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Od 1997 r. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła wsparcia 447 inwestorom, którzy zainwestowali w niej 13,6 mld zł.

Wiceminister na konferencji prasowej poprzedzającej galę przypomniał, że od 2018 r. zmieniono zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi i cała Polska stała się taką strefą. To sprawiło, że każdy przedsiębiorca może skorzystać z zachęt do inwestowania w całym kraju, a nie tylko na ograniczonym obszarze.

Rekordowy rok 2021 - wydano 713 decyzji, z tego 54 w strefie kostrzyńsko- słubickiej

Wg Piechowiaka, to wyzwoliło jeszcze większą przedsiębiorczość w polskich i zagranicznych firmach. Jako przykład podał wyniki za ub. rok.

"Rok 2021 zakończył się rekordowym wynikiem, bo wydano w nim 713 decyzji o wsparciu na terenie całej Polski, z tego 54 w strefie kostrzyńsko- słubickiej, na kwotę deklarowaną wszystkich inwestycji w Polsce ponad 37 mld zł. To pokazuje, że zainteresowanie Polską jest bardzo duże" - powiedział Piechowiak.

Dodał, że inwestorzy jako atuty naszego kraju wskazują położenie geograficzne, skuteczną walkę z negatywnymi dla gospodarki skutkami pandemii i dostęp do wykwalifikowanych pracowników. To wszystko sprawia, że Polska cały czas jest konkurencyjna dla innych państw - zaznaczył wiceminister.

"Nie spoczywamy na laurach. Widząc, co się w tej chwili dzieje, czyli mamy tą sytuację ekstremalnie dużych cen energii elektrycznej, też wychodzimy naprzeciw przedsiębiorcom. Mamy przygotowaną w tej chwili ustawę o bezpośredniej linii energetycznej" - powiedział wiceminister.

Piechowiak wyjaśnił, że nowe rozwiązanie prawne sprawi, że przedsiębiorca budując fabrykę będzie mógł także zainwestować we własne źródło energii odnawialnej, np. farmę fotowoltaiczną, z którego będzie mógł bezpośrednio zasilać swoją fabrykę.

"W tym momencie będzie miał zieloną energię, będzie miał tańsza energię i będzie jakby uniezależniony od spółek energetycznych, co przełoży się na niższe koszty. Jestem przekonany, że jeszcze w tym roku ta ustawa wejdzie w życie" - dodał.

Zwolnienia podatkowe w SSE są obecnie największą dostępną ulgą finansową w Polsce

Od 25 lat celem działalności K-SSSE jest wsparcie i obsługa firm krajowych i zagranicznych zainteresowanych inwestycjami w naszym kraju, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy i następuje rozwój gospodarczy.

Zwolnienia podatkowe udzielane przez specjalne strefy ekonomiczne są obecnie największą dostępną ulgą finansową w Polsce. Do tego strefa oferuje bogaty wybór w pełni przygotowanych terenów inwestycyjnych. Wsparcie rządu i samorządów sprawia, że zapewnia przyjazne i bezpieczne warunki do inwestowania.

Zainwestowane 13,6 mld zł. Powstało prawie 54 tys. miejsc pracy

Od 1997 r. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła wsparcia 447 inwestorom, którzy zainwestowali w niej 13,6 mld zł.. Na jej obszarze powstało prawie 54 tys. miejsc pracy. Obecnie łączna powierzchnia terenów zajętych pod wszystkie zrealizowane inwestycje to 1 961 ha.

"…Cieszę się, że na przestrzeni ostatnich sześciu lat, od kiedy jestem w tej spółce (K-SSSE), pod kątem finansowym zdublowaliśmy to działo się przez ostatnie 19 lat (…) Oprócz tego, w kontekście nakładów inwestycyjnych niemalże zdublowaliśmy to wszystko co było dotychczas, a więc to pokazuje dynamikę rozwoju tej spółki i jej wpływ na otoczenie gospodarcze" - powiedział prezes K-SSSE S.A. Krzysztof Kielec.

Gala w Filharmonii Gorzowskiej to drugie wydarzenie związane z jubileuszem K-SSSE. W lutym br., w tym samym miejscu odbyło się forum pn. "Silna Polska, Silną Gospodarką. Kompas dla przedsiębiorstw Polski Zachodniej", którego uczestnicy rozmawiali o przyszłości i planach. Celem poniedziałkowej gali jest podsumowanie działalności K-SSSE na przestrzeni minionego ćwierćwiecza.

