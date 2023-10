KSSE nawiązała współpracę z koreańską strefą ekonomiczną Incheon

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) nawiązała współpracę z działającą w pobliżu Seulu strefą Incheon, wyspecjalizowaną m.in. w zaawansowanych technologiach.

"W ostatnich latach Wolna Strefa Ekonomiczna Incheon stała się integralną częścią wizji gospodarczej miasta Seul i pozycjonuje się jako centrum nowych, rozwojowych branż, takich jak bio-opieka zdrowotna, inteligentna produkcja, zaawansowane technologie finansowe i roboty przyszłości, informacja i komunikacja oraz sztuczna inteligencja" - wyjaśnił prezes KSSE Janusz Michałek.

Dodał, że Incheon Free Economic Zone rozwija się także jako centrum dystrybucji, logistyki, turystyki i sektora MICE (turystyki biznesowej).

Podpisane w Korei porozumienie zakłada m.in. wzmocnienie wymiany informacji i komunikacji w zakresie rozwoju, polityk i planów poprzez konferencje i seminaria, służące dzieleniu się doświadczeniami w budowie i eksploatacji obu stref ekonomicznych.

"To porozumienie otwiera zupełnie nowe możliwości dla naszych organizacji. To pierwszy krok do wzajemnej współpracy oraz wymiany informacji, wiedzy i najlepszych praktyk, mających na celu rozwój oferty inwestycyjnej obu naszych stref" - ocenił prezes Michałek.

Na terenie KSSE, w Dąbrowie Górniczej, zrealizowana została jedna z największych koreańskich inwestycji w Polsce, warta kilka miliardów złotych. Chodzi o pierwszą europejską fabrykę spółki SK Hi-tech Battery Materials Poland z Grupy SK, gdzie wytwarzane są separatory do akumulatorów litowo-jonowych. Tym samym Dąbrowa Górnicza stała się jednym z największym na świecie ośrodków produkcji separatorów, stosowanych w samochodach elektrycznych.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje zasięgiem woj. śląskie i sześć powiatów woj. opolskiego. Działa w niej 600 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ok. 44 mld zł i stworzyły ok. 100 tys. miejsc pracy. W tegorocznej edycji globalnego rankingu specjalnych stref ekonomicznych, przygotowanego przez ośrodek analityczny fDi Intelligence z grupy Financial Times, KSSE znalazła się na czwartym miejscu na świecie i pierwszym w Europie.