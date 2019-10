KUKE: eksporterzy ucierpią na spowolnieniu światowej gospodarki

Z kwartału na kwartał polska gospodarka będzie stopniowo hamować, przy czym relatywnie najsilniej mogą ucierpieć sektory nastawione na eksport, ocenia KUKE. Przytacza też dane na duży wzrost tylko we wrześniu upadłości firm i zgłoszonych wniosków o restrukturyzację.

Ryzyka w sektorze TSL

Ocena KUKE

W transporcie i logistyce indeks upadłości lekko spadł we wrześniu do 0,55 proc. (rok temu wynosił 0,64 proc.). Indeks rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł do 0,41 proc. (rok wcześniej sięgał tylko 0,24 proc.).Problemem sektora, podobnie jak innych branż, jest brak wystarczającej liczby pracowników oraz wzrost płac. Natomiast korzystnie na sytuację w branży wpłynęło zahamowanie wzrostu cen paliw.Czynnikiem ryzyka jest procedowany przez organy UE Pakiet mobilności, który uderzy w konkurencyjność polskich firm transportu drogowego. Dotychczas dzięki nim i pracy na rynkach całej UE, Polska osiągała znaczącą nadwyżkę z tytułu eksportu usług, co pozytywnie wpływało na bilans obrotów bieżących.- Ważnym czynnikiem ograniczającym skalę spowolnienia będzie silny popyt konsumpcyjny ze strony gospodarstw domowych, za sprawą rosnących płac i programów socjalnych rządu – mówi wiceprezes Ślagórski. - W przypadku inwestycji publicznych spodziewane jest przyspieszenie wydatków z Krajowego Funduszu Drogowego oraz Funduszu Kolejowego, co wzmocni branżę budowlaną w sektorze infrastrukturalnym.Wskazuje on zarazem czynniki ryzyka dla przedsiębiorstw. Oprócz spowolnienia światowej gospodarki, będą one wynikać z problemów z podażą pracy oraz jej rosnącymi kosztami.- Szczególnie jest to istotne w branżach, w których koszty wynagrodzeń stanowią istotną część ogółu kosztów operacyjnych - dodaje Ślagórski. - Z tego względu część przedsiębiorstw, które nie poprawią wydajności pracy, np. poprzez inwestycje w automatyzację, może mieć problemy z utrzymaniem rentowności swojej działalności.