Lantmännen Unibake rozbuduje swoją piekarnię. Za 40 mln euro

Producent świeżych i mrożonych produktów piekarniczych firma Lantmännen Unibake zainwestuje w swoim zakładzie z Nowej Soli ok. 40 mln euro w nową linię do produkcji pieczywa do hamburgerów i hot-dogów, urządzenia do pakowania oraz rozbuduje piekarnię i magazyny.

Jak poinformowała firma Lantmännen Unibake, rozbudowa piekarni w Nowej Soli ruszy w styczniu tego roku, a rozpoczęcie produkcji pieczywa na nowej linii planowane jest na drugi kwartał 2022 r. Ten zakład to obecnie największa i najnowocześniejsza piekarnia duńskiego koncernu, wytwarzająca pieczywo typu fast food.

"Jesteśmy mocno zaangażowani we wspieranie naszych klientów i ich ambitnych planów wzrostu, co - wraz z dotychczasowymi sukcesami na rynku polskim i europejskim - stworzyło silny fundament do podjęcia decyzji o nowej inwestycji" - powiedział cytowany w komunikacie globalny dyr. komercyjny Lantmännen Unibake Jan Hertz.

"Inwestycja zwiększy nasze moce produkcyjne, pozwoli nam jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby klientów w sektorze gastronomicznym, a dodatkowo - rozpocząć ekspansję na rynku detalicznym" - powiedział cytowany dyr. zarządzający Regionu Polski i Węgier Lantmännen Unibake Jacek Górecki.

Jak wskazano w komunikacie, inwestycja wygeneruje 30-40 miejsc pracy w zakładzie w Nowej Soli. W tej chwili piekarnia ta zatrudnia ponad 150 pracowników. Zwiększenie mocy produkcyjnych przełoży się też na szereg nowych pośrednich miejsc pracy u dostawców i kontrahentów, gdyż piekarnia zaopatruje się w większość surowców na polskim rynku.

"Bardzo się cieszymy z kontynuacji inwestycji Lantmännen Unibake w Nowej Soli. To znaczący inwestor, tworzący wiele wartościowych miejsc pracy, a także firma od lat zaangażowana w rozwój naszego miasta i regionu, z którą świetnie nam się współpracuje. Rozbudowa i rozwój piekarni to także dowód na to, że Nowa Sól jest przyjaznym miejscem dla biznesu i doskonałą lokalizacją dla dużych inwestycji" - powiedział cytowany prezydent Nowej Soli Jacek Milewski.

Piekarnia w Nowej Soli została oddana do użytku w 2018 r. Obecnie na dwóch liniach produkcyjnych wypiekane są bułki do hamburgerów, hot dogów klasycznych (tzw. amerykańskich) i hot dogów w stylu francuskim (bagietka z wydrążonym otworem na dodatki).

Lantmännen Unibake jest jedną z największych grup piekarniczych w Europie - posiada 34 piekarnie w 15 krajach. Firma zatrudnia ponad 6 tys. pracowników i dostarcza mrożone i świeże produkty piekarnicze na rynek detaliczny i gastronomiczny w ponad 60 krajach na całym świecie.

W Polsce firma ma zakłady w Nowej Soli i Stanisławowie Pierwszym koło Warszawy. Lantmännen Unibake Polska zatrudnia ponad 450 osób. W 2019 r. firma dostarczyła pieczywo o łącznej wartości ok. 300 mln zł.

Klientami Lantmännen Unibake są w Polsce sieci restauracji szybkiej obsługi, duże sieci handlowe, sieci stacji benzynowych oraz sieci sklepów detalicznych. Oprócz podmiotów krajowych odbiorcami produktów są także klienci działający na kilkudziesięciu rynkach europejskich, a także na Bliskim Wschodzie czy w Azji.