Łódź: Firma Ziehl-Abegg w nowej fabryce wentylatorów chce zatrudnić 400 osób

Budowę pierwszej w Polsce fabryki producenta wentylatorów Ziehl-Abegg zainaugurowano uroczyście w czwartek w Łodzi. Inwestycja ma kosztować ok. 50 mln euro i być gotowa w przyszłym roku. W nowym zakładzie produkcyjnym zatrudnienie ma znaleźć 400 osób.

Budowę fabryki Ziehl-Abegg zainicjowało w czwartek postawienie stoposłupa. Obiekt o powierzchni 17 tys. m kw. ma powstać w ciągu trzech kwartałów w południowo-wschodniej części Łodzi na terenie Prologis Park Łódź przy al. Ofiar Terroryzmu 11 września. To zlokalizowany w pobliżu autostrady A1 park logistyczny o powierzchni blisko 100 tys. m kw.

"Ogromnie cieszę się, że w tak trudnych czasach, kiedy każdy powiew optymizmu jest na wagę złota, kolejna przemysłowa inwestycja gości w naszym mieście. Przygotowanie tej strefy i miejsca, w którym jesteśmy zajęło nam kilka lat - od planów zagospodarowania przestrzennego po inwestycję w infrastrukturę" - powiedział wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

Podkreślił, że przemysł - wbrew stereotypowym opiniom - jest jednym z największych źródeł innowacji i rozwoju gospodarczego.

"Fabrykę jest dużo trudniej zamknąć i zabrać w inny punkt świata, jak wiele innych biznesów. W Łodzi chcemy wykorzystywać w pełni wielką zaletę, jaką jest skrzyżowanie autostrad i centralna lokalizacja. Musimy stawiać na przemysł. Dziękuję Prologis, że tą przestrzeń dla przemysłu tworzy, i Ziehl-Abegg na postawienie na Łódź" - zaznaczył.

W pierwszej w Polsce fabryce jednej z wiodących firm w dziedzinie wentylacji, sterowania i techniki napędowej będą powstawać wentylatory do pomp ciepła oraz mniejsze urządzenia stosowane do wentylacji domów lub w chłodzeniu elektroniki i chłodnictwie. Obiekt ma być gotowy w czerwcu, a rozpoczęcie produkcji planowane jest na jesień przyszłego roku.

"Powstanie tego zakładu wynika z zapotrzebowania w Polsce i Europie na tego typu produkty. Będziemy produkować w Łodzi m.in. silniki do pomp ciepła, których zapotrzebowanie w najbliższych latach w Europie szacuje się na 10 mln sztuk rocznie" - tłumaczył dyrektor Ziehl-Abegg Polska Adam Korzybski.

Jak przyznał, o wyborze miejsca na inwestycję zdecydowały dobre warunki zaoferowane przez Prologis i miasto Łódź, lokalizacja Łodzi oraz dostępność na miejscu kadry.

Docelowo pracę w nowej fabryce ma znaleźć ok. 400 osób.

"Fabryka będzie sukcesywnie wyposażana w linie produkcyjne, co będzie wiązało się ze zwiększaniem zatrudnienie. Będziemy poszukiwać pracowników do produkcji, która w dużym stopniu będzie zautomatyzowana. Dodatkowo planujemy zatrudnienie inżynierów do projektowania. Znajdą oni zatrudnienie w biurze, które również powstanie w tym miejscu" - zapowiedział Korzybski.

Niemiecka firma w powstanie i wyposażenie fabryki ma zainwestować ok. 50 mln euro.

"To będzie najnowocześniejszy i najbardziej energooszczędny budynek w naszym portfelu w Polsce. Dziś zaczynamy montaż jego konstrukcji, ale zanim się obejrzymy będziemy oddawać go do użytkowania" - przekonywał szef Prologis na Europę Centralną Paweł Sapek.

Budynek ma korzystać z odnawialnych źródeł energii. Cała powierzchnia dachu będzie przygotowana pod montaż instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo w obiekcie zostaną umieszczone destryfikatory, które umożliwią odzysk ciepła poprzez ściąganie nagrzanego powietrza z poziomu sufitu na niższe partie pomieszczenia. Nawet 12,5 proc. oświetlenia będzie stanowiło naturalne światło dzienne - zarówno w biurze, jak i w hali.

Ziehl-Abegg w 16 zakładach produkcyjnych, 29 spółkach i ponad 100 miejscach sprzedaży na całym świecie zatrudnia 4,7 tys. pracowników. Obrót firmy w 2021 roku osiągnął 716 mln euro, w tym około 80 proc. dzięki eksportowi.

