Łódź: Staże i bony w ramach aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych

Staże, bony na zasiedlenie oraz dofinansowanie prac interwencyjnych mają zachęcić do pracy młodych bezrobotnych mieszkańców Łodzi o niskich kwalifikacjach. W tym roku z pomocy będzie mogło skorzystać ponad 500 bezrobotnych oraz 84 pracodawców.

Realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Łodzi program aktywizacji zawodowej młodych, skierowany jest do bezrobotnych w wieku 18-29 lat. Uwzględnia on szczególnie osoby o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, które nie kształcą i nie doszkalają się i są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Mogą one skorzystać z różnych form wsparcia w podjęciu pracy zarobkowej. Przygotowano m.in. płatne staże, bony na zasiedlenie, a dla pracodawców - dofinansowanie do prac interwencyjnych.

Jak wyjaśnił PUP, w przypadku trwających od 3 do 12 miesięcy staży zawodowych, osoba bezrobotna otrzymuje stypendium w wysokości 1489 zł netto wypłacane przez urząd pracy. O staż mogą ubiegać zarówno młodzi bezrobotni zarejestrowani w PUP, jak i pracodawcy potrzebujący nowych pracowników.

Bon na zasiedlenie to 10 tys. zł dla osoby bezrobotnej, która podejmie pracę w lokalizacji oddalonej od dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km albo dojazd do pracy (i z powrotem) komunikacją publiczną zajmuje co najmniej trzy godziny dziennie. Pieniądze są przeznaczone na urządzenie się w nowym miejscu zamieszkania, a beneficjent musi utrzymać pracę przez co najmniej 6 miesięcy.

Z kolei w wnioski o zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych składają pracodawcy. W takim przypadku zatrudnienie trwa 9 miesięcy, a przez 6 miesięcy pracodawca otrzyma częściowy zwrot kosztów (ok. 1400 zł miesięcznie) poniesionych na wynagrodzenie pracownika.

W tym roku tego typu pomoc może uzyskać 529 młodych bezrobotnych oraz 84 pracodawców, dla których przeznaczono 500 tys. zł.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać na stronie: lodz.praca.gov.pl lub w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Milionowej 91.

Realizowany przez PUP w Łodzi program aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia jest częścią większego projektu, który rozpoczął się w styczniu 2020 roku i potrwa do końca 2022 r. Na różnego rodzaju aktywizację zawodową mieszkańców trafi w sumie 38,5 mln zł, z czego duża część pochodzi z funduszy UE.

Na koniec lipca br. w łódzkim PUP było zarejestrowanych 21,7 tys. bezrobotnych, w tym 3,5 tys. do 30 roku życia.

